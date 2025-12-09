Η έφεση δεν θα έχει αναστέλλουσα δύναμη αποφάσισε το δικαστήριο για τους καταδικασθέντες για τη δολοφονία στο Ψυχικό.

Την ποινή των ισοβίων κι επιπλέον κάθειρξη 6 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό στον 45χρονο που καταδικάστηκε ως ο εκτελεστής του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό.

Παράλληλα, το δικαστήριο επέβαλε και χρηματική ποινή 7.500 ευρώ.

Σε κάθειρξη 9 ετών καταδικάστηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος που κρίθηκε ένοχος για συνέργεια στη δολοφονία.

Και για τους δύο καταδικασθέντες το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Τέλος, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν στην Εισαγγελία τα πρακτικά της διαδικασίας, με μαρτυρικές καταθέσεις και το επίμαχο email του μεσίτη από τη Μύκονο, προκειμένου να διερευνηθεί η συμμετοχή στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας τόσο του ίδιου του μεσίτη όσο και ενός λογιστή.