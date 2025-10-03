Κάθε βραβευόμενος φοιτητής θα λάβει εφάπαξ ποσό 500 ευρώ, το οποίο θα κατατεθεί απευθείας στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό.

Την ευκαιρία να λάβουν 500 ευρώ από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) έχουν οι φοιτητές που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Ειδικότερα, το ΙΚΥ προχωρά σε πρόγραμμα βράβευσης φοιτητικών ομάδων ελληνικών ΑΕΙ που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς από 1 Ιανουαρίου έως 15 Δεκεμβρίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω των Γραμματειών των Τμημάτων, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Δεκεμβρίου 2025. Απαιτούνται αντίγραφο του τίτλου διάκρισης, βεβαίωση του διοργανωτή με τα ονόματα των μελών και στοιχεία του διαγωνισμού, καθώς και συνοπτική περιγραφή της διοργάνωσης και της σημασίας της.

Κάθε βραβευόμενος φοιτητής ή φοιτήτρια θα λάβει εφάπαξ ποσό 500 ευρώ, το οποίο θα κατατεθεί απευθείας στον προσωπικό του/της τραπεζικό λογαριασμό.

Οι δικαιούχοι φοιτητές για τα 500 ευρώ

Δικαιούχοι βραβείου είναι οι φοιτητικές ομάδες εκείνες που διακρίθηκαν σε κάποιον διαγωνισμό και δεν έχουν προηγουμένως χρηματοδοτηθεί από το Ι.Κ.Υ. για να συμμετάσχουν σε αυτόν τον διαγωνισμό. Σε διαγωνισμούς που υπάρχει κατάταξη διάκρισης θα πρέπει να βεβαιώνεται η θέση που κατακτήθηκε από την ομάδα ή τα μέλη της. Το ποσό του βραβείου θα ανέρχεται σε κατ’ αποκοπή

ποσό των 500 € ανά φοιτητή/τρια.

Μετά την έκδοση της απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. για τη βράβευση, το οικείο Τμήμα αποστέλλει στο Ι.Κ.Υ. εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην απόφαση αυτή, αναλυτική κατάσταση με το ονοματεπώνυμο και το πα τρώνυμο των βραβευόμενων φοιτητών/τριων, τον ΑΦΜ τους και τον ΙΒΑΝ του λογαριασμού τους σε τράπεζα της ημεδαπής, ώστε να τους κατατεθεί απ’ ευθείας η οικονο μική ενίσχυση από το Ι.Κ.Υ.

Το Ι.Κ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης του βραβείου και ανάκτησης του καταβληθέντος ποσού σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για οποιονδήποτε λόγο ανακλή θηκε το βραβείο που δόθηκε στους δικαιούχους ή δεν έλαβε χώρα η βράβευσή τους.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από τις οικείες Γραμματείες θα εξεταστούν συνολικά, για λόγους συγκριτικής αξιολόγησης, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ.

Για πληροφορίες: Τμήμα Διαγωνισμών ΙΚΥ, τηλ. 210-3726346, 210-3726395, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

