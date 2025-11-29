Οι δικαιούχοι αναφέρουν ότι έλαβαν ποσά έως και δέκα φορές χαμηλότερα από το ενοίκιο που κατέβαλαν μέσα στο 2024. Αναζητούνται και τα 50 ευρώ προσαύξηση για κάθε παιδί.

Κύμα δυσαρέσκειας έχει προκληθεί μετά την καταβολή της επιστροφής ενοικίου, με εκατοντάδες πολίτες να εκφράζουν την οργή τους στα κοινωνικά δίκτυα για τα ποσά που τελικά πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους, ενώ αντίστοιχα e-mail και σχόλια στο facebook έχει λάβει το Dnews.

Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για «κουρεμένες» επιστροφές και μεγάλες και αδικαιολόγητες αποκλίσεις μεταξύ των ποσών που πληρώθηκαν από αυτά που οι ίδιοι ανέμεναν, με βάση τις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι δικαιούχοι αναφέρουν ότι έλαβαν ποσά έως και δέκα φορές χαμηλότερα από το ενοίκιο που κατέβαλαν μέσα στο 2024, ενώ άλλοι συνάντησαν σημαντικές περικοπές χωρίς σαφή αιτιολόγηση. Οι μαρτυρίες περιλαμβάνουν πολίτες που άλλαξαν κατοικία, οικογένειες με παιδιά, μονογονεϊκά νοικοκυριά και μακροχρόνιους ενοικιαστές, οι οποίοι δηλώνουν ότι είδαν στους λογαριασμούς τους ποσά που δεν ανταποκρίνονται ούτε στη διάρκεια ούτε στο ύψος των μισθώσεων.

Όπως είπε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησηw εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχοι θα πληρώνονταν χτες ως επιστροφή ένα ολόκληρο ενοίκιο, με «ταβάνι» τα 800 ευρώ, προσαυξημένο μάλιστα κατά 50 ευρώ ανά παιδί.

Αντί αυτού, τα ποσά που πιστώθηκαν δεν πλησιάζουν καν στα δηλωμένα μισθωτήρια στην ΑΑΔΕ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κριτική των πολιτών επικεντρώνεται κυρίως σε δύο σημεία: πρώτον, στην έλλειψη σαφών εξηγήσεων για τον τρόπο υπολογισμού της ενίσχυσης, και δεύτερον, στο ότι το μέτρο, όπως εφαρμόστηκε δεν φαίνεται να «ανακουφίζει» τους δικαιούχους, δεδομένου ότι θεσπίστηκε προκειμένου να δώσει ανάσα στο ολοένα αυξανόμενο κόστος της στέγασης για τους ενοικιαστές.

Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα με την επιστροφή ενοικίου

Με δηλωμένο ενοικιο 500€, έλαβα 41,67€!. Να υποθέσω ότι πρόκειται για αστοχία του συστήματος; Κανονικά δικαιούμαι 600€ με 2 παιδια. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις;

Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας μας είπαν καλά καλά ότι θα πάρουμε επιστροφή ενοικίου και τώρα από τα 230 που δίνουμε μπήκαν 23. Θυμάμαι καλά τα λόγια του Μητσοτακη θα πάρετε όλοι επιστροφή ενοικίου ! Τώρα μας λένε ότι μπαινει το ενοικίου του 24 και μετράει μόνο το τελευταίο συμβόλαιο εγώ άλλαξα σπιτι τον Δεκέμβριο του 24 οπότε από τα 230 που δίνω μπήκαν μόνο 23 ευρώ.

Πως γίνεται βρε παιδιά να δίνουμε 650 ευρώ ενοίκιο και να περνούμε 178 εγώ και 178 ο άντρας μου, ότι θέλουν μας βάζουν

Δε ξέρω τι να πω. Προσωπικά επί 9 συναπτά έτη πληρώνουμε 400 ευρώ. Μπήκαν 360. Δε ξέρω το λόγο. Τριτεκνοι είμαστε και φυσικά όχι προσαύξηση.

Εγώ με 150€ για 9 μήνες και 250€ για τους υπόλοιπους 3 και ένα παιδί μονογονεϊκή πήρα 41€

Ο,τι να ναι. Πληρωνω ενοικιο 500 και μου επιστρεψαν 70

Ναι 25€ για 600€ ενοίκιο με έναρξη 01/04/2024. Και μετά απορούμε για την κατάσταση της χώρας!

Καλημέρα,το ποσό που πήραμε σαν επιστροφή είναι 200 ευρώ όσο ήταν και το ενοίκιο που πληρώνουμε και όλους τους μήνες το 24. Εχουμε επίσης 4 παιδιά και το ΦΕΚ λέει ότι θα παίρναμε 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.. έχουμε καταλάβει κάτι λάθος;

{https://www.tiktok.com/@mva_tax_accounting/video/7577868643850063126?_r=1&_t=ZN-91nWfLIJbp0}