Πολλές καταγγελίες ότι δεν καταβλήθηκε η επιστροφή ενοικίου.

Ημέρα πληρωμής της επιστροφής ενοικίου η σημερινή, ωστόσο πολλοί είναι οι δικαιούχοι που καταγγέλλουν ότι δεν είδαν χρήματα στους λογαριασμούς τους, ενώ άλλοι αναφέρουν ότι καταβλήθηκε μικρότερο ποσό.

Προκειμένου να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («μισθωτήριο») και ο αριθμός της δήλωσης να έχει αναγραφεί και στη φορολογική δήλωση 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6).

Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί στο Ε1 ο αριθμός μισθωτηρίου, η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί διασταυρώσεις. Εφόσον τα στοιχεία ταυτοποιηθούν μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση καταβάλλεται κανονικά.

Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν ψηφιακά τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πύλη myAADE (myaade.gov.gr), έως τις 31/12/2025. Τα έγγραφα είναι:

Μισθωτήριο

Βεβαίωση σπουδών (για φοιτητές)

Αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του ενοικίου

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της φορολογικής δήλωσης, ώστε η ενίσχυση να καταβληθεί μεταγενέστερα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία my1521 της ΑΑΔΕ, για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλεφωνικά στο 1521, καθημερινά 07:00-20:00

Ψηφιακά μέσω my1521, επιλέγοντας: Κοινωνική Πολιτική > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή Ενοικίου.

Επιστροφή ενοικίου: Λιγότεροι δικαιούχοι και λιγότερα χρήματα

Δυσάρεστες εκπλήξεις έκρυβε η καταβολή της επιστροφής ενοικίου που ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα (1/12). Εκτός από τις περιπτώσεις εκείνων που δεν είδαν χρήματα στον λογαριασμό τους, πολλοί δικαιούχοι καταγγέλλουν στο Dnews ότι το ποσό ήταν μικρότερ, καθώς δεν έγινε η προσαύξηση των 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Η πληθώρα αυτών των καταγγελιών δείχνει ότι πιθανόν το σύστημα έχει κάποιο τεχνικό ζήτημα ως προς τον υπολογισμό της προσαύξησης για τα εξαρτώμενα μέλη. Σε κάθε περίπτωση και αφού το πρόβλημα έχει διαπιστωθεί σε πολλούς δικαιούχους, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων και να επικοινωνήσουν με την αρμόδια υπηρεσία, ώστε να διασφαλιστεί η καταβολή των ποσών που δικαιούνται, συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης για τα εξαρτώμενα τέκνα.

Η καταβολή της επιστροφής ενοικίου θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Δευτέρα (1/12) και τα χρήματα σταδιακά στους λογαριασμούς. Το ύψος της επιστροφής αφορά το ενοίκιο για κύρια ή φοιτητική κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Το ποσό μπορεί να φτάσει έως 800 ευρώ ανά κατοικία, ενώ νοικοκυριά με μισθώσεις και για τα δύο είδη κατοικιών μπορούν να λάβουν έως 1.600 ευρώ συνολικά. Η καταβολή γίνεται αυτόματα, χωρίς υποβολή αίτησης, μετά τη διασταύρωση των φορολογικών δηλώσεων με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια από την ΑΑΔΕ, στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Πέρα από τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τα ποσά, τελικά τα νοικοκυριά που θα λάβουν την επιστροφή ενοικίου είναι λιγότερα από τα αναμενόμενα, αφού ο αριθμός των δικαιούχων αποδείχθηκε μικρότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις. Συνολικά, 886.883 νοικοκυριά θα εισπράξουν το ποσό της επιστροφής, με μέση πίστωση 225 ευρώ ανά νοικοκυριό. Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ το συνολικό ποσό που εγκρίθηκε για καταβολή ανέρχεται σε 199,5 εκατομμύρια ευρώ. Το μέτρο είχε αρχικά προϋπολογιστεί για έως 230 εκατομμύρια ευρώ, με περίπου 900.000 δυνητικούς δικαιούχους, βάσει των μισθωτηρίων του 2024 και των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

ΑΑΔΕ: Πώς θα διασφαλίσουν την επιστροφή ενοικίου οι δικαιούχοι για το 2025

Η ΑΑΔΕ εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες για τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρήσουν όσοι ζουν στο ενοίκιο φέτος, προκειμένου να διασφαλίσουν την επιστροφή ενοικίου το 2026.

Για να μην χάσουν την επιστροφή ενοικίου οι εν δυνάμει δικαιούχοι για το 2025, οι ενοικιαστές πρέπει να τηρήσουν τα εξής:

- Υποβολή Δήλωσης Μίσθωσης: να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο έως τις 15 Ιουλίου 2026

- Καταχώρηση στη Φορολογική Δήλωση: ο αριθμός της δήλωσης μίσθωσης πρέπει να δηλωθεί στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2025 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6) έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα Σεπτεμβρίου 2026

- Γνωστοποίηση IBAN: Να έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) του δικαιούχου

Ειδικές περιπτώσεις

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι ενοικιαστές οφείλουν να υποβάλουν δικαιολογητικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE:

Α. Όταν ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται σε ηλεκτρονική δήλωση (π.χ. Δημόσιο) ή υποβάλει χειρόγραφη δήλωση (π.χ. ανήλικοι): Τα δικαιολογητικά (μισθωτήριο, αποδεικτικά καταβολής, βεβαίωση σπουδών) πρέπει να υποβληθούν έως 20/10/2026 για καταβολή το Νοέμβριο 2026, ή έως 31/12/2026 για καταβολή σε επόμενο έτος.

Β. Σε περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης λόγω εσφαλμένης εφαρμογής κριτηρίων, ασυμφωνίας μισθώματος ή άλλων προβλημάτων: Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης έως 31/12 του έτους καταβολής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ σε ερωτήσεις για την επιστροφή ενοικίου

1. Πώς υπολογίζεται η ενίσχυση με τη μορφή επιστροφής ενοικίου;

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στο ποσό του ενός δωδέκατου του ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος για την κύρια κατοικία καθώς και για κάθε κατοικία φοιτητή. Εάν, για παράδειγμα, από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2024 καταβλήθηκε ποσό ενοικίου 300 ευρώ μηνιαίως για κατοικία φοιτητή, δηλαδή συνολικά 300 ευρώ x 4 = 1.200 ευρώ, η ετήσια ενίσχυση ανέρχεται στο ποσό 1.200Euro /12= 100 ευρώ,.

2. Πώς υπολογίζεται η ενίσχυση με τη μορφή επιστροφής ενοικίου σε περίπτωση διαδοχικών μισθώσεων κύριας ή φοιτητικής κατοικίας κατά το προηγούμενο έτος;

Η ετήσια δαπάνη ενοικίου εξευρίσκεται από το άθροισμα των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν εντός του έτους και το ποσό της ενίσχυσης που θα καταβληθεί ανέρχεται στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου. Εάν, για παράδειγμα, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2024 το μηνιαίο μίσθωμα της κύριας κατοικίας ήταν 400 ευρώ (συνολικά 2.400 ευρώ) και από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο μετακόμιση σε νέα κύρια κατοικία, με μίσθωμα 450 ευρώ (συνολικά 2.700 ευρώ), το συνολικό ετήσιο μίσθωμα για κύρια κατοικία ανέρχεται 5.100 ευρώ και η επιστροφή ενοικίου θα ανέλθει σε 5.100Euro/12 = 425Euro.

3. Ποιο είναι το ύψος της ενίσχυσης για την κύρια κατοικία;

Ο νόμος προβλέπει διπλό όριο: Για την κύρια κατοικία, η ενίσχυση ανέρχεται στο 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης. Η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβεί τα 800 ευρώ. Το όριο των 800 ευρώ προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο που περιλαμβάνεται στον πίνακα 8.1 του Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου, δεν μπορεί όμως να υπερβεί το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται για κάθε έναν από τους γονείς.

(α) Για παράδειγμα, εάν μισθωτής χωρίς τέκνα κατέβαλε ετήσιο μίσθωμα 12.000 ευρώ, το 1/12 της δαπάνης ανέρχεται στα 1.000 ευρώ. Δικαιούται το ανώτατο ποσό ενίσχυσης (800 ευρώ).

(β1) Εάν, ο μισθωτής έχει δύο εξαρτώμενα τέκνα και κατέβαλε ετήσιο μίσθωμα 12.000 ευρώ (1/12 της δαπάνης = 1.000 ευρώ), δικαιούται το ανώτατο ποσό ενίσχυσης (800 ευρώ) προσαυξημένο κατά 100 ευρώ (50 ευρώ ανά τέκνο), συνεπώς η ενίσχυση που θα λάβει είναι 900 ευρώ, καθώς αυτή είναι μικρότερη του 1/12 της ετήσιας δαπάνης (1.000 ευρώ).

(β2) Αντίθετα, εάν, στο προηγούμενο παράδειγμα, το καταβληθέν ετήσιο μίσθωμα είναι 6.000 ευρώ (500 x 12), τότε το ποσό της ενίσχυσης ισοδυναμεί με το 1/12 δηλαδή 500 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται προσαύξηση λόγω των δύο τέκνων, καθώς η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος του 1/12 της ετήσιας δαπάνης.

4. Τι ισχύει για τη φοιτητική κατοικία;

Για τη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται έως τα 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που καταβάλλεται μίσθωμα για μία φοιτητική κατοικία, την οποία χρησιμοποιούν περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα του υπόχρεου και του ή της συζύγου του, η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά.

5. Πλήρωσα ενοίκιο 900 ευρώ το μήνα για κύρια κατοικία για όλο το 2024 και έχω τρία εξαρτώμενα τέκνα. Τι ποσό δικαιούμαι;

Το ένα δωδέκατο της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου ύψους 10.800 ευρώ ανέρχεται στο ποσό των 900 ευρώ. Το ποσό των 800 ευρώ της ενίσχυσης που προβλέπεται βάσει νόμου, προσαυξάνεται κατ' αρχήν, λόγω των τριών τέκνων (50 ευρώ για κάθε τέκνο) στα 950 ευρώ, δεν μπορεί όμως να υπερβεί το 1/12 της ετήσιας δαπάνης που καταβάλατε για τη μίσθωση της κύριας κατοικίας σας. Συνεπώς, στην περίπτωσή σας θα λάβετε ενίσχυση ύψους 900 ευρώ (=1/12 της ετήσιας καταβληθείσας δαπάνης για το 2024).

6. Για την καταβολή της ενίσχυσης απαιτείται η υποβολή αίτησης;

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα στον λογαριασμό (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

7. Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται αίτημα στην ΑΑΔΕ;

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Α 1132/2025 απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προβλέπονται ειδικές περιπτώσεις δικαιούχων μισθωτών οι οποίοι υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής της ενίσχυσης.

Συγκεκριμένα:

Στις περιπτώσεις που ο εκμισθωτής:

- δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (Δημόσιο) ή

- υποβάλει χειρόγραφα δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (π.χ. ανήλικοι)

Οι δικαιούχοι μισθωτές πρέπει να υποβάλουν έως τις 20/10/2025, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά (μισθωτήριο, αποδεικτικά καταβολής του μισθώματος, βεβαίωση σπουδών) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), και είναι απαραίτητη προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση έως το τέλος Νοεμβρίου 2025.

Εάν τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβληθούν μετά τις 20/10/2025 και το αργότερο έως τις 31/12/2025, η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει σε επόμενο χρόνο.

Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης και συγκεκριμένα λόγω:

εσφαλμένης εφαρμογής περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητική κατοικία

μη διαπίστωσης της συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών μιας οικογένειας

ασυμφωνίας μισθώματος λόγω καταβολής μεγαλύτερου ποσού, εφόσον το ποσό αυτό έχει περιληφθεί στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή, και προκύπτει από τα συμβατικώς συμφωνηθέντα

Οι δικαιούχοι μισθωτές μπορούν να υποβάλουν έως τις 31/12/2025 ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), τα σχετικά δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών, αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του μισθώματος) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ, προκειμένου να γίνει η καταβολή της ενίσχυσης σε επόμενο χρόνο.

8. Ποια κριτήρια εξετάζονται προκειμένου για τη χορήγηση της ενίσχυσης για τη μισθωμένη κύρια κατοικία;

Εισοδηματικά κριτήρια (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα):

Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ.

Έγγαμοι ή Μέλη Συμφώνου Συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές Οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Περιουσιακά κριτήρια: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας (με βάση τα στοιχεία ΕΝΦΙΑ του έτους καταβολής της ενίσχυσης) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

- 120.000 ευρώ για τους άγαμους.

- 120.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

9. Ποια κριτήρια εξετάζονται προκειμένου για τη χορήγηση της ενίσχυσης για τη μισθωμένη φοιτητική κατοικία;

Εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω, ανεξάρτητα από το αν η φοιτητική κατοικία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση των γονέων ή ως κύρια κατοικία στη φορολογική δήλωση του ίδιου του φοιτητή.

10. Είμαι 25 ετών, μίσθωσα κύρια κατοικία για το 2024 με ετήσιο καταβληθέν μίσθωμα 8.520Euro, σπουδάζω σε ελληνικό Α.Ε.Ι. και υπέβαλα δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2024 λόγω απόκτησης εισοδήματος από εκμίσθωση κατοικιών ποσού 12.000Euro. Ποια κριτήρια θα εφαρμοστούν και τι ποσό ενίσχυσης δικαιούμαι;

Εξετάζεται μόνο το ύψος του ετήσιου εισοδήματος καθώς η ενίσχυση αφορά κατοικία φοιτητή. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 710Euro.

11. Γονείς διαζευγμένοι με ένα εξαρτώμενο τέκνο. Μισθώνει έκαστος κύρια κατοικία. Ο πρώτος κατέβαλε ετήσιο μίσθωμα 8.520 ευρώ και ο δεύτερος κατέβαλε 12.000 ευρώ, αντίστοιχα;

Ο πρώτος δικαιούται ενίσχυση 710 ευρώ. Ο δεύτερος δικαιούται ενίσχυση 850 ευρώ καθώς το ένα δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης που πλήρωσε είναι 1.000 ευρώ το οποίο περιορίζεται στα 850 ευρώ (μέγιστο ποσό 800 ευρώ το οποίο προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ λόγω του εξαρτώμενου τέκνου).