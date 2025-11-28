Παράπονα και καταγγελίες από τους δικαιούχους για λάθη στις προσαυξήσεις.

«Ψυχρολουσία» και δυσάρεστες εκπλήξεις έκρυβε η σημερινή πίστωση της επιστροφής ενοικίου καθώς όπως καταγγέλλουν πολλοί δικαιούχοι ναι μεν μπήκαν στους λογαριασμούς χρήματα όμως σε πολλές περιπτώσεις δεν έγινε η προσαύξηση των 50€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Με απλά λόγια, τους κατεβλήθη το ποσό που αντιστοιχεί στο βασικό ενοίκιο.

Η καταβολή ξεκίνησε την Παρασκευή το πρωί και θα ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, με πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μέσω του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τα χρήματα θα εμφανίζονται σταδιακά στους λογαριασμούς, ανάλογα με την τράπεζα που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ. Το ύψος της επιστροφής αφορά το ενοίκιο για κύρια ή φοιτητική κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Το ποσό μπορεί να φτάσει έως 800 ευρώ ανά κατοικία, ενώ νοικοκυριά με μισθώσεις και για τα δύο είδη κατοικιών μπορούν να λάβουν έως 1.600 ευρώ συνολικά. Η καταβολή γίνεται αυτόματα, χωρίς υποβολή αίτησης, μετά τη διασταύρωση των φορολογικών δηλώσεων με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια από την ΑΑΔΕ, στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Στο Dnews έχουμε γίνει αποδέκτες πολλών καταγγελιών για αυτή την παράλειψη γεγονός που δείχνει ότι δεν είναι περιπτωσιολογική η παράλειψη της προσαύξησης και μάλλον το σύστημα έχει κάποιο τεχνικό ζήτημα ως προς τον υπολογισμό της προσαύξησης για τα εξαρτώμενα μέλη.

Το φαινόμενο αυτό φαίνεται να αφορά αρκετούς δικαιούχους, καθώς οι αιτήσεις είτε δεν συμπεριλαμβάνουν σωστά τα στοιχεία των παιδιών, είτε υπάρχουν περιορισμοί εισοδήματος και άλλες προϋποθέσεις που αποκλείουν την προσαύξηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πιθανόν να πρόκειται και για τεχνικό λάθος κατά την πίστωση των χρημάτων.

Σε κάθε περίτωση και αφού το πρόβλημα έχει διαπιστωθεί σε πολλούς δικαιούχους για την επίλυση του ζητήματος, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων και να επικοινωνήσουν με την αρμόδια υπηρεσία ώστε να διασφαλιστεί η καταβολή των ποσών που δικαιούνται, συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης για τα εξαρτώμενα τέκνα.

«Κόφτης» και στους δικαιούχους

Αξίζει να σημειωθεί ότι εν τέλει λιγότερα νοικοκυριά από τα αναμενόμενα θα λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς ο αριθμός των τελικών δικαιούχων αποδείχθηκε μικρότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις. Συνολικά, 886.883 νοικοκυριά θα εισπράξουν το ποσό της επιστροφής, με μέση πίστωση 225 ευρώ ανά νοικοκυριό. Σύμφωνα με στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα οποία ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, το συνολικό ποσό που εγκρίθηκε για καταβολή ανέρχεται σε 199,5 εκατομμύρια ευρώ. Το μέτρο είχε αρχικά προϋπολογιστεί για έως 230 εκατομμύρια ευρώ, με περίπου 900.000 δυνητικούς δικαιούχους, βάσει των μισθωτηρίων του 2024 και των φετινών φορολογικών δηλώσεων.