Έφτασε η μεγάλη μέρα των πληρωμών για την επιστροφή ενοικίου, ωστόσο υπάρχουν και δικαιούχοι που δεν θα δουν χρήματα στον λογαριασμό τους.

Όπως είναι γνωστό, για να καταβληθεί η ενίσχυση πρέπει να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («μισθωτήριο») και ο αριθμός της δήλωσης να έχει αναγραφεί και στη φορολογική δήλωση 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6).

Αν ο αριθμός του μισθωτηρίου δεν έχει δηλωθεί στο Ε1, η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί διασταυρώσεις. Εφόσον τα στοιχεία ταυτοποιηθούν μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση καταβάλλεται κανονικά.

Σε περίπτωση, ωστόσομ που η επιστροφή δεν καταβληθεί, οι δικαιούχοι μπορούν έως τις 31/12/2025 να υποβάλουν ψηφιακά τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πύλη myAADE (myaade.gov.gr). Τα έγγραφα περιλαμβάνουν:

Μισθωτήριο

Βεβαίωση σπουδών (για φοιτητές)

Αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του ενοικίου

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της φορολογικής δήλωσης, ώστε η ενίσχυση να καταβληθεί μεταγενέστερα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία my1521 της ΑΑΔΕ: