Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επιστροφή ενοικίου καθώς δικαιούχοι καταγγέλλουν ότι δεν πληρώθηκαν. Η εξήγηση που έδωσε ο Όμηρος Τσάπαλος.

Το ζήτημα της επιστροφής ενοικίου και των αγροτικών αποζημιώσεων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς αρκετοί δικαιούχοι δήλωσαν ότι δεν έλαβαν τα ποσά που ανέμεναν.

Σύμφωνα με τον Όμηρο Τσάπαλο, εκπρόσωπο Τύπου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 900.000 δικαιούχοι επιστροφής ενοικίου μοιράστηκαν 200.000 ευρώ, ωστόσο 30.000 ΑΦΜ δεν πληρώθηκαν λόγω μη δήλωσης IBAN ή λανθασμένης δήλωσης IBAN.

Σε ό,τι αφορά στους αγρότες, ο ίδιος τόνισε ότι 363 εκ. ευρώ πιστώθηκαν σε 480.000 αγρότες, πληρωμή η οποία καθυστέρησε έναν μήνα και γι' αυτό διαμαρτύρονται οι αγρότες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα 56 εκ. ευρώ για την ευλογιά και την πανώλη που την περιμένουν 13.000 κτηνοτρόφοι θα καταβληθούν μέχρι 10 Δεκεμβρίου, όπως και ακόμα 230 εκ. ευρώ, ενώ μέχρι τέλος τους έτους θα γίνει πλήρης εκκαθάριση. Σημειώνεται το 70% των επιδοτήσεων δίνεται τώρα και το υπόλοιπο 30% θα γίνει μέχρι τέλος του έτους.

