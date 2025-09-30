Νέες υποδομές φοιτητικής μέριμνας και αθλητισμού στο ΔΙΠΑΕ με επένδυση 1,8 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας.

Με στόχο την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και την αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών, εγκαινιάστηκε στη Σίνδο η δεύτερη φοιτητική εστία του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ), που θα στεγάσει από τον Δεκέμβριο 180 φοιτητές. Το κτήριο αγοράστηκε και ανακαινίστηκε με χρηματοδότηση ύψους 1,8 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Κατά την επίσκεψή της στη Θεσσαλονίκη, η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, συνοδευόμενη από τον Υφυπουργό Νίκο Παπαϊωάννου, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δίνει έμπρακτα προτεραιότητα στη στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους, παρέχοντας ασφαλείς και ποιοτικούς χώρους διαμονής.

«Η νέα αυτή υπερσύγχρονη εστία αποδεικνύει έμπρακτα ότι η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στη φοιτητική μέριμνα, δημιουργώντας νέες σύγχρονες δομές, ανακαινίζοντας παλιές και προσθέτοντας πολύτιμες κλίνες. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τις οικογένειες, τους φοιτητές και τα περιφερειακά πανεπιστήμια», δήλωσε η Υπουργός.

Στο πλαίσιο της ίδιας επίσκεψης, εγκαινιάστηκε και το νέο γυμναστήριο του ΔΙΠΑΕ, μια σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση που θα εξυπηρετεί τόσο την πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και την τοπική κοινωνία. Το γυμναστήριο περιλαμβάνει πλήρως εξοπλισμένους χώρους εκγύμνασης, κερκίδες 1.000 θέσεων και δυνατότητα φιλοξενίας αγώνων, προπονήσεων και εκδηλώσεων.