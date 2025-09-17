Οι δικαιούχοι φοιτητές πρέπει να κάνουν την αίτησή τους έως και την 10η Οκτωβρίου.

Με απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων θα δοθεί επίδομα 4.000 ευρώ σε 20 πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 με τους δικαιούχους να αποτελούν μέλη οικογενειών με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις θεσπίζεται οικονομική ενίσχυση αξίας 4.000 ευρώ (4.000 € διαιρεμένη σε οκτώ (8) δόσεις x 500 €) σε κάθε προπτυχιακό πρωτοετή φοιτητή – φοιτήτρια που τηρεί

τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν αποφασιστεί. Το επίδομα αφορά (8 δικαιούχους από Κέρκυρας- Παξούς, 4 Λευκάδα, 4 Κεφαλονιά-Ιθάκη, 4 Ζάκυνθος).

Μάλιστα όπως ξεκαθαρίζεται αφορά μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας που για το 2024 έχει προσδιοριστεί στα 6.510 ευρώ και για τετραμελή οικογένεια έως 13.671 ευρώ. Ο διάμεσος όρος ισοδύναμου εισοδήματος είναι 10.850 ευρώ και ο μέσος όρος 20.103 ευρώ. Το βάθος φτώχειας το 2024 έφτασε το 23,3%, δηλαδή το 50% των

φτωχών ζουν με κάτω από 4.993 ευρώ τον χρόνο.

Η χορήγηση του επιδόματος αποσκοπεί στην στήριξη των προπτυχιακών πρωτοετών φοιτητών για την ομαλή κοινωνικοοικονομική ένταξή τους στο νέο φοιτητικό περιβάλλον, στη στήριξη για την κάλυψη αναγκών σίτισης και διαμονής μέσω της προμήθειας ειδών διατροφής ή/και υπηρεσιών εστίασης και της πληρωμής ενοικίων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται έως και την 10η Οκτωβρίου 2025 και ώρα 14.00.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι προϋποθέσεις για το επίδομα των 4.000 ευρώ

Οι προπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές - φοιτήτριες προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στην παρούσα δράση θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω

προϋποθέσεις:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες με ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα.

2. Η μόνιμη και κύρια κατοικία τους να βρίσκεται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

3. Να έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Ιονίων Νήσων .

4. Να κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) της ημεδαπής.

5. Να έχουν εγγραφεί ως πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές - φοιτήτριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, για πρώτη φορά στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, στις Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στις Σχολές Καλών Τεχνών. Eξαιρούνται όσοι φοιτητές εγγράφηκαν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, καθώς και στις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής, και οι φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.).

6. Για τους άρρενες φοιτητές να μην υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία κατά το έτος εγγραφής τους 2025-2026.

7. Να διαβιούν με οικογενειακό εισόδημα κατώτερο του ορίου φτώχειας. Τούτο θα πρέπει να αποδεικνύεται από την/τις Πράξη/-εις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό/-ά σημείωμα/-τα) του

Υπουργείου Οικονομικών του φορολογικού έτους 2024 για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2024- 31/12/2024.

8. Να έχουν γεννηθεί από 1/1/2004 έως 31/12/2007 (ηλικίας 18 έως 21 ετών).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια κατάταξης που θα λαμβάνονται υπόψη, με σειρά προτεραιότητας, είναι:

1. Το κατά κεφαλήν εισόδημα της οικογένειας και

2. Το πρωτόκολλο παραλαβής της αίτησης. Η επιλογή των ωφελουμένων πραγματοποιείται αυτόματα, ξεκινώντας από το πρώτο άτομο της ανωτέρω κατάστασης και φθάνοντας μέχρι το άτομο στο οποίο θα εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της Δράσης.

Η πρόσκληση για το επίδομα των 4.000 ευρώ





