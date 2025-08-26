Games
Οικονομία

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

Στην Ελλάδα καταγράφονται 483.438 ενεργοί φοιτητές.

Η αγορά της φοιτητικής κατοικίας παρουσιάζει αύξηση τιμών 7,3% σε σύγκριση με το περασμένο έτος, ενώ σε βάθος δεκαετίας η συνολική μεταβολή φθάνει το 110%.

Στην Ελλάδα καταγράφονται 483.438 ενεργοί φοιτητές, εκ των οποίων οι περισσότεροι σπουδάζουν σε πόλη διαφορετική από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους. Η ανισορροπία ανάμεσα σε προσφορά και ζήτηση συμβάλλει στη διαμόρφωση υψηλότερων ενοικίων, ενώ οι πανεπιστημιακές εστίες δεν καλύπτουν τις ανάγκες, είτε λόγω ανεπαρκούς αριθμού διαθέσιμων δωματίων είτε λόγω κατάστασης των κτιρίων.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου Αξιών Geoaxis για τον Αύγουστο τα οποία επικαλούνται τα Νέα, σε σχέση με το 2016 λιγότερα φοιτητικά διαμερίσματα διατίθενται σήμερα προς μακροχρόνια μίσθωση, καθώς ποσοστό 15%-25% έχει περάσει σε καθεστώς βραχυχρόνιας εκμίσθωσης. Η απουσία νέων κατασκευών σε επίπεδο προσιτών ενοικίων και τετραγωνικών περιορίζει επιπλέον την προσφορά. Ως αποτέλεσμα, αρκετοί φοιτητές επιλέγουν τη συγκατοίκηση, με την κρατική επιδότηση να ανέρχεται έως 2.500 ευρώ στις περιπτώσεις αυτές.

Οικονομία
Οικονομία

Οι μεταβολές των τιμών εμφανίζονται διαφορετικές ανά πόλη. Η Αθήνα καταγράφει αύξηση 147% στη δεκαετία, ενώ η Κομοτηνή, η οποία διατηρεί τα χαμηλότερα επίπεδα μισθωμάτων, παρουσίασε άνοδο 70%. Αντίστοιχα, ο μέσος όρος ηλικίας των φοιτητικών διαμερισμάτων κυμαίνεται από 30 έως 45 έτη. Στη Θεσσαλονίκη η διάμεση ηλικία των ακινήτων είναι 51 έτη, στην Αθήνα 48, στον Βόλο και την Πάτρα 40, στο Ηράκλειο 27, ενώ στην Κομοτηνή 21.

Η εικόνα αυτή έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας νέας αγοράς ιδιωτικών φοιτητικών κατοικιών. Εταιρείες ακινήτων και κατασκευαστές προχωρούν είτε σε ανέγερση σύγχρονων κτιρίων στα πρότυπα ιδιωτικών εστιών είτε σε ανακαίνιση παλαιών διαμερισμάτων, τα οποία προσαρμόζονται στις ανάγκες της φοιτητικής στέγασης.

