Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Μόλις το 30% όσων υποβάλλουν προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ αποφεύγουν την καταβολή πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων. Η ΔΕΔ, εξετάζοντας τις υποθέσεις, προχωρά σε ακυρώσεις επιβαρύνσεων που έχουν επιβληθεί από τον φοροελεγκτικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα οι σχετικές πράξεις να μην παράγουν έννομα αποτελέσματα.

Οι φορολογούμενοι των οποίων οι προσφυγές απορρίπτονται στη ΔΕΔ έχουν δυνατότητα να συνεχίσουν τη διαδικασία στα διοικητικά δικαστήρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου το 40% αυτών που δεν δικαιώνονται σε πρώτο στάδιο καταθέτουν νέα προσφυγή, γεγονός που μεταφέρει σημαντικό αριθμό υποθέσεων στη δικαστική οδό.

Παράλληλα, με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών παρατείνεται η λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών έως τον Μάρτιο του 2027. Η Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης φορολογικών εκκρεμοτήτων με μείωση προστίμων έως 75% και εξόφληση σε έως 24 δόσεις. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω του μεγάλου όγκου υποθέσεων που εκκρεμούν.

Φορολογούμενοι με υποθέσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή των διοικητικών δικαστηρίων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εξώδικη επίλυση έως τις 24 Ιουλίου 2026. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026 και τα πρακτικά θα εκδοθούν έως τις 31 Μαρτίου 2027. Όσα αιτήματα δεν εξεταστούν έως το τέλος του 2026 θα θεωρηθούν απορριφθέντα.

Η διαδικασία προβλέπει έκπτωση στα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις με την προϋπόθεση καταβολής τουλάχιστον του 30% του κύριου φόρου μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της συμφωνίας. Το ύψος της έκπτωσης εξαρτάται από τον αριθμό των δόσεων. Σε περίπτωση μη καταβολής της προκαταβολής ή απώλειας δύο συνεχόμενων δόσεων, η συμφωνία παύει να ισχύει και η αρχική οφειλή παραμένει σε ισχύ.