Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους
Οι φορολογούμενοι των οποίων οι προσφυγές απορρίπτονται στη ΔΕΔ έχουν δυνατότητα να συνεχίσουν τη διαδικασία στα διοικητικά δικαστήρια.

Μόλις το 30% όσων υποβάλλουν προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ αποφεύγουν την καταβολή πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων. Η ΔΕΔ, εξετάζοντας τις υποθέσεις, προχωρά σε ακυρώσεις επιβαρύνσεων που έχουν επιβληθεί από τον φοροελεγκτικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα οι σχετικές πράξεις να μην παράγουν έννομα αποτελέσματα.

Οι φορολογούμενοι των οποίων οι προσφυγές απορρίπτονται στη ΔΕΔ έχουν δυνατότητα να συνεχίσουν τη διαδικασία στα διοικητικά δικαστήρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου το 40% αυτών που δεν δικαιώνονται σε πρώτο στάδιο καταθέτουν νέα προσφυγή, γεγονός που μεταφέρει σημαντικό αριθμό υποθέσεων στη δικαστική οδό.

Παράλληλα, με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών παρατείνεται η λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών έως τον Μάρτιο του 2027. Η Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης φορολογικών εκκρεμοτήτων με μείωση προστίμων έως 75% και εξόφληση σε έως 24 δόσεις. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω του μεγάλου όγκου υποθέσεων που εκκρεμούν.

Φορολογούμενοι με υποθέσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή των διοικητικών δικαστηρίων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εξώδικη επίλυση έως τις 24 Ιουλίου 2026. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026 και τα πρακτικά θα εκδοθούν έως τις 31 Μαρτίου 2027. Όσα αιτήματα δεν εξεταστούν έως το τέλος του 2026 θα θεωρηθούν απορριφθέντα.

Η διαδικασία προβλέπει έκπτωση στα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις με την προϋπόθεση καταβολής τουλάχιστον του 30% του κύριου φόρου μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της συμφωνίας. Το ύψος της έκπτωσης εξαρτάται από τον αριθμό των δόσεων. Σε περίπτωση μη καταβολής της προκαταβολής ή απώλειας δύο συνεχόμενων δόσεων, η συμφωνία παύει να ισχύει και η αρχική οφειλή παραμένει σε ισχύ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Τα συμπτώματα που φανερώνουν ότι έχετε κάποια διατροφική έλλειψη

Τα συμπτώματα που φανερώνουν ότι έχετε κάποια διατροφική έλλειψη

Η διατροφή που πρέπει να ακολουθήσετε αν υπάρχει Αλτσχάιμερ στην οικογένειά σας

Η διατροφή που πρέπει να ακολουθήσετε αν υπάρχει Αλτσχάιμερ στην οικογένειά σας

Πότε οι άφθες μπορούν να υποδηλώνουν υποψία καρκίνου

Πότε οι άφθες μπορούν να υποδηλώνουν υποψία καρκίνου

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σχετικά Άρθρα

Μείωση 30% στα τεκμήρια: «Ανάσα» για 1,4 εκατ. φορολογούμενους

Μείωση 30% στα τεκμήρια: «Ανάσα» για 1,4 εκατ. φορολογούμενους

Οικονομία
Τα 8 μπόνους που έρχονται για τους συνεπείς φορολογούμενους

Τα 8 μπόνους που έρχονται για τους συνεπείς φορολογούμενους

Οικονομία
Ο φορολογούμενος οφείλει να αποδείξει την παραγωγικότητα των δαπανών του όταν αυτές αμφισβητούνται από την εφορία

Ο φορολογούμενος οφείλει να αποδείξει την παραγωγικότητα των δαπανών του όταν αυτές αμφισβητούνται από την εφορία

Οικονομία
Φορολογικές δηλώσεις: Περιθώριο 72 ωρών για υποβολή τροποιητικών χωρίς πρόστιμο

Φορολογικές δηλώσεις: Περιθώριο 72 ωρών για υποβολή τροποιητικών χωρίς πρόστιμο

Οικονομία

NETWORK

Στην Κοπεγχάγη ο Γ. Μανιάτης για τη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα της Ένωσης

Στην Κοπεγχάγη ο Γ. Μανιάτης για τη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα της Ένωσης

ienergeia.gr
Θυλακική Υπερκεράτωση ή «δέρμα κοτόπουλου» - Ποιες κρέμες το αντιμετωπίζουν

Θυλακική Υπερκεράτωση ή «δέρμα κοτόπουλου» - Ποιες κρέμες το αντιμετωπίζουν

healthstat.gr
Συναισθηματική κακοποίηση από τον σύντροφο – Τα 4 κρυφά σημάδια

Συναισθηματική κακοποίηση από τον σύντροφο – Τα 4 κρυφά σημάδια

healthstat.gr
Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

healthstat.gr
Χανιά: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αρδευτικού Δικτύου στον Δήμο Αποκορώνου

Χανιά: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αρδευτικού Δικτύου στον Δήμο Αποκορώνου

ienergeia.gr
Πώς επηρεάζει την όραση το διάβασμα στο σκοτάδι

Πώς επηρεάζει την όραση το διάβασμα στο σκοτάδι

healthstat.gr
Προσλήψεις από τον ΔΕΔΔΗΕ σε Αθήνα και Δράμα

Προσλήψεις από τον ΔΕΔΔΗΕ σε Αθήνα και Δράμα

ienergeia.gr
Με νέους δασμούς χώρες που κάνουν «διακρίσεις» σε βάρος αμερικανικών εταιρειών απειλεί ο Τραμπ

Με νέους δασμούς χώρες που κάνουν «διακρίσεις» σε βάρος αμερικανικών εταιρειών απειλεί ο Τραμπ

ienergeia.gr