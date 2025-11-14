Δικαιώθηκε φορολογούμενος για εισοδήματα στη Γερμανία το 2019.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών Θεσσαλονίκης δικαίωσε εν μέρει έναν φορολογούμενο που υποστήριζε ότι το 2019 ζούσε και εργαζόταν στη Γερμανία και άρα δεν έπρεπε να φορολογηθεί στην Ελλάδα για τα εισοδήματά του εκεί.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς καταλόγισε στον πολίτη εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης ύψους 59.402,49 ευρώ για το συγκεκριμένο έτος, θεωρώντας ότι εξακολουθούσε να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, καθώς και πρόστιμο 100 ευρώ βάσει του άρθρου 53 του ν. 5104/2024. Ο φορολογούμενος προσέφυγε στη ΔΕΔ, προσκομίζοντας επίσημα έγγραφα από τις γερμανικές αρχές, μεταξύ των οποίων και πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας. Τα στοιχεία αυτά έδειχναν ότι είχε μετακομίσει στη Γερμανία στις 29 Μαρτίου 2019, εργαζόταν εκεί και διέμενε μόνιμα, γεγονός που σύμφωνα με τη νομοθεσία αποτελεί βασικό κριτήριο για τον χαρακτηρισμό της φορολογικής κατοικίας.

Η ΔΕΔ εξέτασε τα τεκμήρια, καθώς και την προηγούμενη αποδοχή από την ελληνική φορολογική διοίκηση της μεταφοράς της κατοικίας του από το έτος 2020 και έκρινε ότι για το 2019 ο προσφεύγων έπρεπε επίσης να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος Γερμανίας.

Ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε η διαγραφή των ποσών εισοδημάτων αλλοδαπής από την εκκαθάριση του έτους 2019 και η ακύρωση του σχετικού προστίμου. Η ΔΕΔ ζήτησε από τη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς να προχωρήσει σε τροποποίηση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου, αφαιρώντας τα εισοδήματα και τον φόρο που φαινόταν να έχει καταβληθεί στη Γερμανία, καθώς και να ακυρώσει πλήρως την πράξη επιβολής προστίμου.

Ωστόσο, το μέρος της προσφυγής που αφορούσε την αλλαγή του έτους μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας απορρίφθηκε ως απαράδεκτο. Η ΔΕΔ διευκρίνισε ότι τέτοιου είδους αιτήματα δεν εμπίπτουν στη δική της αρμοδιότητα και δεν μπορεί να εξετάσει αποφάσεις της φορολογικής διοίκησης που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.