Ανεβάζει στροφές η ΑΑΔΕ στον δρόμο προς την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων, με το 2026 να αποτελεί χρονιά–ορόσημο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το ποσοστό των αυτόματα προσυμπληρωμένων δηλώσεων θα φτάσει το 30%, δηλαδή περίπου 2 εκατομμύρια σε σύνολο 6,8 εκατ. δηλώσεων φυσικών προσώπων, διπλασιάζοντας ουσιαστικά το «πιλοτικό» εγχείρημα του 2024 που αφορούσε 1,3 εκατομμύρια φορολογουμένους.

Η επόμενη χρονιά φέρνει σημαντικές επεκτάσεις στο σύστημα προσυμπλήρωσης. Στα νέα δεδομένα περιλαμβάνεται η ένταξη των εισοδημάτων από ακίνητα, με αυτόματη μεταφορά των στοιχείων του εντύπου Ε2 στο Ε1 μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Η εφαρμογή θα ξεκινήσει το 2026, εφόσον το Μητρώο λειτουργεί πλήρως μέχρι το τέλος του 2025· διαφορετικά θα μετατεθεί για το 2027.

Παράλληλα, προγραμματίζεται η πλήρης προσυμπλήρωση του εντύπου Ε3, καθώς τα δεδομένα εσόδων και εξόδων επιχειρήσεων και επαγγελματιών θα αντλούνται αυτόματα από τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA και θα ενσωματώνονται στο Ε1.

Η προεργασία για τις δηλώσεις του 2026 ξεκινά στα τέλη Δεκεμβρίου, με την ενεργοποίηση του Μητρώου υπόχρεων φορέων. Εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και ιδιωτικά σχολεία θα πρέπει έως το τέλος Φεβρουαρίου να διαβιβάσουν ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία για αποδοχές, συντάξεις, τόκους και δαπάνες, ώστε η ΑΑΔΕ να τα επεξεργαστεί και να τα ενσωματώσει στα νέα έντυπα.

Η ηλεκτρονική πύλη θα ανοίξει στις 15 Μαρτίου 2026, με το 30% των δηλώσεων έτοιμο προς άμεση υποβολή. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ελέγχουν, να τροποποιούν ή να αποδέχονται τα δεδομένα τους· αν δεν προβούν σε καμία ενέργεια, η δήλωση θα οριστικοποιείται αυτόματα στις 15 Απριλίου. Δυνατότητα διορθώσεων θα υπάρχει έως τις 15 Ιουλίου.

Ο φόρος που θα προκύπτει θα εξοφλείται είτε εφάπαξ είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις. Όσοι επιλέξουν την εφάπαξ πληρωμή θα δικαιούνται έκπτωση 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής: 4% για δηλώσεις έως 30 Απριλίου, 3% έως 15 Ιουνίου και 2% έως 15 Ιουλίου.