Η εφετινή διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φέρνει σημαντικές αλλαγές για εκατομμύρια φορολογουμένους, καθώς διευρύνεται περαιτέρω το σύστημα των προσυμπληρωμένων και προεκκαθαρισμένων δηλώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Περισσότεροι από 1,5 εκατ. μισθωτοί και συνταξιούχοι θα βρουν τη δήλωσή τους έτοιμη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, με τα εισοδήματα, τις παρακρατήσεις φόρου και τις ασφαλιστικές εισφορές ήδη καταχωρισμένα.

Η αυτοματοποίηση, ωστόσο, δεν καταργεί την ευθύνη του φορολογουμένου, καθώς ένας επιφανειακός έλεγχος μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετους φόρους ή απώλεια εκπτώσεων.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για ασφαλή και χωρίς εκπλήξεις υποβολή των φορολογικών δηλώσεων:

1. Ποιοι φορολογούμενοι θα βρουν φέτος προσυμπληρωμένη δήλωση;

Κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι, των οποίων τα εισοδήματα και οι παρακρατήσεις έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά από εργοδότες και ασφαλιστικούς φορείς στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Για περισσότερους από 1,5 εκατ. φορολογουμένους, η δήλωση θα είναι έτοιμη και προεκκαθαρισμένη.

2. Τι σημαίνει «προσυμπληρωμένη και προεκκαθαρισμένη» δήλωση;

Σημαίνει ότι βασικά στοιχεία, όπως εισοδήματα, φόροι που παρακρατήθηκαν και ασφαλιστικές εισφορές, έχουν ήδη συμπληρωθεί αυτόματα και έχει γίνει αρχικός υπολογισμός φόρου. Ωστόσο, η ευθύνη του ελέγχου παραμέννει στον φορολογούμενο.

3. Πρέπει να κάνω κάτι αν συμφωνώ με τα στοιχεία;

Ναι. Ακόμη και αν όλα τα στοιχεία είναι σωστά, συνιστάται να υποβληθεί η δήλωση από τον ίδιο τον φορολογούμενο. Αν δεν γίνει καμία ενέργεια, η δήλωση θα οριστικοποιηθεί αυτόματα από την εφορία μετά το Πάσχα.

4. Τι γίνεται αν εντοπίσω λάθος σε εισοδήματα ή παρακρατήσεις;

Οι συγκεκριμένοι κωδικοί είναι «κλειδωμένοι». Σε περίπτωση λάθους, ο φορολογούμενος πρέπει να απευθυνθεί στον εργοδότη ή τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, ώστε να σταλεί διορθωμένο αρχείο στην εφορία. Η αλλαγή δεν γίνεται απευθείας από τη δήλωση.

5. Πώς ελέγχω αν καλύπτω το απαιτούμενο ποσοστό ηλεκτρονικών δαπανών;

Πρέπει να διαπιστωθεί αν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές φτάνουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος. Αν το όριο δεν καλύπτεται, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% στη διαφορά. Ο σχετικός κωδικός είναι ανοιχτός και μπορεί να διορθωθεί, εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά.

6. Τι πρέπει να προσέξω στα τεκμήρια διαβίωσης;

Κατοικίες, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να ανεβάσουν το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το δηλωθέν. Η διαφορά μπορεί να καλυφθεί με αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών, έσοδα από πώληση περιουσίας, δάνεια, δωρεές ή κληρονομιές, εφόσον δηλωθούν σωστά.

7. Μπορώ να διορθώσω τη δήλωση μετά την υποβολή;

Ναι. Αν διαπιστωθεί λάθος μετά την οριστικοποίηση, μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο έως τις 15 Ιουλίου. Ο φόρος υπολογίζεται με βάση την τελευταία οριστική εκκαθάριση και μπορεί να εξοφληθεί είτε σε δόσεις είτε εφάπαξ με έκπτωση.