Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, θα αυξηθούν οι εισφορές για περίπου δύο εκατομμύρια ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.

Είναι η αύξηση που συμβαίνει κάθε χρόνο και αυτή τη φορά θα έρθει μέσω του δείκτη μεταβολής μισθών. Για αυτό αναμένεται να είναι ελαφρώς μεγαλύτερη, περίπου στο 4,5%.

Και από 1/1/2026 οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα αναγκαστούν να πληρώσουν προσαυξημένες τις εισφορές τους.

Στην πρώτη κατηγορία, από τα 180 ευρώ θα πάει στα 188 ευρώ. Στη δεύτερη κατηγορία, από 215 ευρώ στα 225 ευρώ, δηλαδή 10 ευρώ αύξηση. Στην τρίτη κατηγορία από τα 262 ευρώ στα 274 ευρώ, περίπου 12 ευρώ. Στην τέταρτη κατηγορία, από 315 ευρώ στα 329 ευρώ. Στην πέμπτη κατηγορία, από τα 382 ευρώ στα 399 ευρώ και στην τελευταία κατηγορία, από τα 659 ευρώ στα 688 ευρώ.

Αίτημα των ελεύθερων επαγγελματιών είναι να σταματήσει αυτή η διαδικασία της αύξησης των εισφορών που πληρώνουν.

Επίσης, αναμένονται ραβασάκια από την Εφορία σε χιλιάδες φορολογούμενους καθώς η λήξη μιας χρονιάς και η έναρξη νέας σημαίνει την παραγραφή πολλών υποθέσεων. Συγκριμένα, τώρα αφορά το 2019 επειδή κλείνει η 5ετία.

Οπότε το Δημόσιο ελέγχει και απαιτεί ποσά υποθέσεων του 2019.

Οι 4 κατηγορίες που είναι υψηλότερα στο στόχαστρο είναι:

όσοι λαμβάνουν αναδρομικές συντάξεις.

όσοι λαμβάνουν εισοδήματα από το εξωτερικό.

όσοι είναι ιδιοκτήτες ακινήτων και λαμβάνουν ενοίκια.

όσοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες με χαμηλά εισοδήματα και υψηλές δαπάνες.

Οι παραβάτες έρχονται αντιμέτωποι με φόρο 33%, στη διαφορά και ένα πρόστιμο 50%.

