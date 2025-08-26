ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα από την ΑΑΔΕ.

Θέμα εβδομάδων θεωρείται η ενεργοποίηση του νέου αυτοματοποιημένου συστήματος επιβολής προστίμων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που θα εφαρμόζεται σε φορολογούμενους οι οποίοι υποβάλλουν εκπρόθεσμα δηλώσεις εισοδήματος ή ΦΠΑ. Με το νέο καθεστώς, οι προβλεπόμενες κυρώσεις θα βεβαιώνονται αμέσως και θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά, χωρίς καθυστερήσεις ή πρόσθετες διαδικασίες.

Η εφαρμογή του μέτρου στοχεύει στη διασφάλιση της έγκαιρης υποβολής δηλώσεων και στην αποφυγή καθυστερήσεων που προκαλούν συσσώρευση εκκρεμοτήτων. Στην πρώτη φάση θα αφορά δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, ενώ στη συνέχεια θα επεκταθεί σε όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις που δεν εκπληρώνονται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Το νέο σύστημα θα ενεργοποιείται αυτόματα εφόσον η δήλωση δεν έχει υποβληθεί στην ώρα της. Η βεβαίωση του προστίμου θα γίνεται ηλεκτρονικά και θα κοινοποιείται στον φορολογούμενο μέσω της ψηφιακής πύλης, χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση. Με αυτόν τον τρόπο καταργείται η πρακτική καθυστέρησης στην επιβολή προστίμων, η οποία οδηγούσε σε πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Το ύψος των προστίμων έχει ήδη καθοριστεί: για δηλώσεις ΦΠΑ ανέρχονται σε 250 ευρώ για υπόχρεους με απλογραφικά βιβλία και σε 500 ευρώ για όσους τηρούν διπλογραφικά, ενώ για τον φόρο εισοδήματος το πρόστιμο είναι 100 ευρώ. Δεν επιβάλλεται ποινή στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, εφόσον η αρχική έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα. Επίσης, όταν από την καθυστερημένη δήλωση προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή έως 100 ευρώ, δεν προβλέπεται πρόστιμο.

Τέλος, σε επόμενο στάδιο προβλέπεται η αυτόματη είσπραξη του ΦΠΑ σε πραγματικό χρόνο, ώστε ο φόρος να αποδίδεται κατά τη στιγμή της συναλλαγής και όχι μέσω περιοδικών δηλώσεων. Έτσι, το ποσό του ΦΠΑ θα κατευθύνεται απευθείας στον λογαριασμό του Δημοσίου, ενώ ο επαγγελματίας θα λαμβάνει το καθαρό αντίτιμο.