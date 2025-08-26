Games
ΑΑΔΕ: Τέλος στη σύγχυση για τον χρόνο διακοπής εργασιών των επιχειρήσεων

ΑΑΔΕ: Τέλος στη σύγχυση για τον χρόνο διακοπής εργασιών των επιχειρήσεων Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
Διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ για τον χρόνο διακοπής εργασιών εταιρειών και νομικών οντοτήτων.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βάζει τέλος στη σύγχυση που επικρατούσε γύρω από τον χρόνο διακοπής εργασιών εταιρειών και νομικών οντοτήτων, εκδίδοντας νέα εγκύκλιο με αναλυτικές διευκρινίσεις. Το ζήτημα αφορά κυρίως περιπτώσεις όπου μια επιχείρηση έχει σταματήσει στην πράξη να λειτουργεί, αλλά τυπικά παραμένει ενεργή μέχρι τη λύση ή τη διαγραφή της από το ΓΕΜΗ, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται φορολογικές και λογιστικές εκκρεμότητες.

Με βάση τη νέα οδηγία, οι επιχειρήσεις που έχουν πράγματι πάψει να δραστηριοποιούνται μπορούν να ζητήσουν από τη φορολογική διοίκηση να αναγνωριστεί ως χρόνος διακοπής η πραγματική ημερομηνία παύσης των δραστηριοτήτων τους, ακόμη κι αν αυτή είναι προγενέστερη από την επίσημη λύση ή θέση σε εκκαθάριση. Για να γίνει δεκτό το αίτημα, θα πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά έγγραφα, όπως ισολογισμούς εκκαθάρισης ή άλλα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι δεν υπήρχαν πάγια, αποθέματα ή άλλες εκκρεμότητες προς διευθέτηση.

Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον προκύψει ότι η εταιρεία διέθετε περιουσιακά στοιχεία ή πραγματοποίησε πράξεις εκκαθάρισης, η ημερομηνία διακοπής δεν μπορεί να ανατρέχει πιο πίσω από τη λύση ή την τελευταία μεταβολή που έχει καταχωριστεί στο μητρώο. Στόχος της ρύθμισης είναι να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και διαφάνεια, ώστε οι επιχειρήσεις να μη «κρατούνται ανοιχτές» τεχνητά για λόγους τυπικούς, ενώ στην πραγματικότητα έχουν πάψει να λειτουργούν.

Η εγκύκλιος είναι βοηθητική. Μέχρι σήμερα, πολλές εταιρείες που σταματούσαν ουσιαστικά τη δραστηριότητά τους παρέμεναν τυπικά «ανοιχτές» μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ή τη διαγραφή τους από το ΓΕΜΗ, δημιουργώντας καθυστερήσεις και περιττή γραφειοκρατία. Με τις νέες οδηγίες, οι επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν να αναγνωριστεί ως χρόνος διακοπής η πραγματική ημερομηνία παύσης λειτουργίας, αρκεί να αποδείξουν με ισολογισμούς ή άλλα έγγραφα ότι δεν υπήρχε εταιρική περιουσία ή εκκρεμότητες. Σε περίπτωση που προκύψει πως η εταιρεία είχε πάγια ή προχώρησε σε πράξεις εκκαθάρισης, η ημερομηνία λύσης παραμένει δεσμευτική. Η εγκύκλιος, που συνοδεύεται από παραδείγματα εφαρμογής, στοχεύει στην ενοποίηση της πρακτικής των φορολογικών αρχών και στη μείωση των αμφισβητήσεων.

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

«Μαύρο» το πρώτο επτάμηνο για το ΕΣΥ - «Αιμορραγία» από τις παραιτήσεις (Πίνακες)

Η διατροφή που πρέπει να ακολουθήσετε αν υπάρχει Αλτσχάιμερ στην οικογένειά σας

Πότε οι άφθες μπορούν να υποδηλώνουν υποψία καρκίνου

Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

