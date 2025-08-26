Games
Επίδομα ΟΠΕΚΑ: Όλα έτοιμα για την μεγάλη πληρωμή

Επίδομα ΟΠΕΚΑ: Όλα έτοιμα για την μεγάλη πληρωμή
Την Πέμπτη ξεκινάει η πληρωμή για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ.

Λίγο νωρίτερα πληρώνονται τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ.

Τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ όπως το επίδομα παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα ενοικίου και μία σειρά από άλλα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα φανούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων νωρίτερα.

Ο λόγος είναι ότι η πληρωμή πέφτει σε Σαββατοκύριακο και η Παρασκευή είναι η τελευταία εργάσιμη οπότε μπαίνουν από την προηγούμενη το απόγευμα. Έτσι θα αρχίσουν φαίνονται από το απόγευμα της Πέμπτης.

Υπενθυμίζεται πως οι πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ πραγματοποιούνται συνήθως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Έτσι, για τον Αύγουστο, οι πληρωμές προγραμματίζονται για την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025, με τα χρήματα να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Πέμπτης 28 Αυγούστου.

