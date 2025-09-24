Η πρωτοβουλία στήριξης των φοιτητών πραγματοποιείται για ένατη χρονιά από το Δήμο Φυλής.

Ο Δήμος Φυλής στηρίζει για 9η χρονιά τους φοιτητές δημότες που σπουδάζουν εκτός νομού Αττικής με την δωρεάν δράση «Κοντά στο Φοιτητή».

Στόχος της δράσης είναι η έμπρακτη στήριξη των νέων που βρίσκονται μακριά από την οικογένεια και τον τόπο τους, ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινότητά τους και να ελαφρυνθεί το οικονομικό βάρος των νοικοκυριών τους. Τα πακέτα περιλαμβάνουν είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα μακράς διαρκείας, με σκοπό να καλύψουν βασικές ανάγκες των φοιτητών.

Τι πρέπει να κάνουν οι φοιτητές για να λάβουν το πακέτο στήριξης

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τη διανομή των πακέτων.

Πληροφορίες – Επικοινωνία:

Τηλ.: 2114115223 (εσωτερικό 102)

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Δήμαρχος σε Θέματα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας, Γιώργος Αντωνόπουλος σημείωσε ότι «με την πεποίθηση ότι η νέα γενιά αποτελεί το μέλλον του τόπου μας. στεκόμαστε δίπλα στους φοιτητές μας, στηρίζοντας τον αγώνα τους, για μόρφωση και πρόοδο».