Το Dnews.gr παραθέτει ένα οδηγό για την επιστροφή ενοικίου φοιτητικών κατοικιών μέσα από 8 ερωταπαντήσεις.

Η επιστροφή ενοικίου για τις φοιτητικές κατοικίες εισάγεται ως μια νέα διαδικασία που αγγίζει άμεσα χιλιάδες φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους.

Το μέτρο προβλέπει την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης που μπορεί να φτάσει έως και τα 800 ευρώ τον χρόνο για κάθε φοιτητή, προσφέροντας ουσιαστική κάλυψη μέρους των εξόδων στέγασης. Η διαδικασία υλοποιείται χωρίς την ανάγκη αίτησης, καθώς βασίζεται αποκλειστικά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις φορολογικές δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί έγκυρο μισθωτήριο στην ΑΑΔΕ.

Η καταβολή της επιστροφής προγραμματίζεται να γίνει εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου 2025, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στο myAADE από τον δικαιούχο. Η ένταξη στο πρόγραμμα καθορίζεται από συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα οδηγό για την επιστροφή ενοικίου φοιτητικών κατοικιών με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων:

1. Ποιοι φοιτητές δικαιούνται επιστροφή ενοικίου;

Δικαιούχοι είναι όσοι φοιτητές μισθώνουν κατοικία για σπουδές σε διαφορετική πόλη από την κύρια κατοικία της οικογένειας. Για τις φοιτητικές κατοικίες εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια της οικογένειας, ανεξάρτητα από το αν το μίσθωμα δηλώνεται στο Ε1 των γονέων ή στο Ε1 του ίδιου του φοιτητή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

2. Ποιο είναι το ποσό της ενίσχυσης για φοιτητική κατοικία;

Το ποσό της επιστροφής φτάνει έως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή. Υπολογίζεται στο 1/12 του συνολικού ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε το 2024. Αν υπήρξαν περισσότερες από μία μισθώσεις μέσα στη χρονιά, το ποσό προκύπτει από το άθροισμα όλων των καταβληθέντων ενοικίων.

3. Ποια εισοδηματικά κριτήρια ισχύουν;

Για άγαμους το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Για έγγαμους ή μέλη συμφώνου συμβίωσης το όριο είναι 28.000 ευρώ με προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι 31.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Δεν προβλέπονται περιουσιακά κριτήρια για τις φοιτητικές κατοικίες.

4. Χρειάζεται αίτηση από τον φοιτητή;

Όχι, η επιστροφή γίνεται αυτόματα χωρίς αίτηση. Η καταβολή βασίζεται στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου 2025.

5. Τι ισχύει για το μισθωτήριο;

Πρέπει να έχει υποβληθεί Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης στην ΑΑΔΕ μέχρι τις 15 Ιουλίου 2025 και να έχει δηλωθεί ο αριθμός της στο Ε1 του 2024. Αν δεν δηλωθεί, η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσει διασταύρωση στοιχείων με βάση τον αριθμό παροχής ρεύματος.

6. Τι συμβαίνει όταν ο εκμισθωτής είναι ανήλικος ή το Δημόσιο;

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι φοιτητές ή οι οικογένειές τους πρέπει να καταθέσουν έως τις 20 Οκτωβρίου 2025 τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως μισθωτήριο, αποδεικτικά πληρωμών και βεβαίωση σπουδών. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE. Αν τα έγγραφα κατατεθούν μετά την ημερομηνία αυτή, αλλά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

7. Πότε και πώς καταβάλλεται το ποσό;

Η πληρωμή της ενίσχυσης θα γίνει εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου 2025. Το ποσό θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί από τον φοιτητή ή την οικογένεια στην πλατφόρμα myAADE, στην ενότητα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» ή μέσω της εφαρμογής myAADEapp.

8. Τι γίνεται σε περίπτωση λαθών ή παραλείψεων;

Αν προκύψουν ζητήματα όπως η μη καταβολή της ενίσχυσης για όλες τις φοιτητικές κατοικίες μιας οικογένειας ή λάθος εφαρμογή κριτηρίων, οι δικαιούχοι μπορούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 να καταθέσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά μέσω myAADE, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να πραγματοποιηθεί η πληρωμή.