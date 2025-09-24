Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για μετεγγραφές φοιτητών, το πλαίσιο και τα κριτήρια που πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι.

«Πρεμιέρα» από σήμερα για τις μετεγγραφές φοιτητών 2025 καθώς το Υπουργείο Παιδείας τηρώντας τη δέσμευσή του ενεργοποίησε νωρίτερα από κάθε άλλη ακαδημαϊκή χρονιά τη διαδικασία ώστε να μην χάνεται το εξάμηνο για τους φοιτητές.

Αρχής γενομένης από τις 24 Σεπτεμβρίου έως και τις 2 Οκτωβρίου, ώρα 14:00, οι φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) μπορούν να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά αίτηση για μετεγγραφή ή μετακίνηση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος η διαδικασία των μετεγγραφών έχει «σπάσει» σε δύο φάσεις. Ειδικότερα φοιτητές με κυπριακή καταγωγή και όσοι φοιτητές θα εισαχθούν μετά τις επαναληπτικές Πανελλήνιες 2025 του Σεπτεμβρίου θα υποβάλουν αίτημα μετεγγραφής σε μεταγενέστερες ημερομηνίες. Ο διαχωρισμός έγινε ώστε να δρομολογηθούν νωρίτερα οι μετεγγραφές μετακινήσεις φοιτητών των Πανελληνίων του Ιουνίου.

Σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό τα αποτελέσματα των μετεγγραφών θα ανακοινωθούν μετά τις 2 Οκτωβρίου και σε χρόνο προγενέστερο από την έναρξη των μαθημάτων στα Πανεπιστήμια ώστε οι μεταγραφόμενοι φοιτητές να προλάβουν τα μαθήματα, να μην χάσουν εργαστήρια και να ενταχθούν όσο το δυνατόν συντομότερα στην ακαδημαϊκή ζωή.

Δικαιούχοι αιτήσεων για μετεγγραφές φοιτητών 2025

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αίτηση για μετεγγραφή/μετακίνηση μπορούν να υποβάλουν:

Φοιτητές που αιτούνται μετεγγραφή/μετακίνηση για μοριοδοτούμενους λόγους.

Αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών.

Φοιτητές που εισήχθησαν κατ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων λόγω παθήσεων (ποσοστό 5% για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026).

Φοιτητές που εισήχθησαν κατ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Φοιτητές – τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας ή στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων/Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διατεταγμένη υπηρεσία.

transfer.it.minedu.gov.gr: Βήμα βήμα η υποβολή αίτησης μετεγγραφών

Οι αιτούντες θα επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://transfer.it.minedu.gov.gr για την υποβολή της αίτησης.

Για την είσοδο χρησιμοποιούνται:

Το username και password που χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος.

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), όπου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Ανά περίπτωση μετεγγραφών υπάρχουν και τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά.

Μετεγγραφές φοιτητών 2025: Η εγκύκλιος με τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά