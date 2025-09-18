Το αργότερο έως τις 22 Σεπτεμβρίου η απόκτηση των κωδικών πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πρωτοετείς φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) της χώρας, ότι μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών, θα ακολουθήσει, εντός του Σεπτεμβρίου, η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών/μετακινήσεων. Επισημαίνεται ότι για την πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα των μετεγγραφών είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν αποκτήσει τους κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (ακαδημαϊκή ταυτότητα, «Εύδοξος») το αργότερο μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι, στο τέλος Ιουλίου ψηφίσθηκε από τη Βουλή, νομοθετική ρύθμιση της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, με την οποία επιταχύνονται οι διαδικασίες των μετεγγραφών φοιτητών, διαχωρίζοντας την τακτική περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που διενεργούνται εντός του μηνός Ιουνίου, από τις επαναληπτικές εξετάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις όπως σοβαρά προβλήματα υγείας ή οικογενειακές απώλειες, εντός του Σεπτεμβρίου.

Η υποβολή των αιτήσεων και η συνακόλουθη ανακοίνωση των μετεγγραφών των φοιτητών που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου, πολύ νωρίτερα από τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, θα συμβάλει ουσιαστικά στον οικογενειακό προγραμματισμό, καθώς αποφεύγονται άσκοπα έξοδα μετακόμισης ή μισθωμάτων, ενώ παράλληλα δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα και ο χρόνος να προσαρμοστούν ομαλά στο νέο τους περιβάλλον. Επιπλέον, εξασφαλίζεται η καλύτερη οργάνωση του εκπαιδευτικού τους προγράμματος από την αρχή του εξαμήνου. Συγχρόνως, θα διευκολυνθεί ο προγραμματισμός και η απρόσκοπτη υλοποίηση της εκπαιδευτικής και διοικητικής διαδικασίας στα ίδια τα Πανεπιστήμια (διανομή συγγραμμάτων, κατανομή εστιών και αποτελεσματικότερη οργάνωση της φοιτητικής μέριμνας).

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε σχετικά: «Η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας των μετεγγραφών - για πρώτη φορά από φέτος - δεν αποτελεί απλώς μια αυτονόητη παρέμβαση. Είναι μια ουσιαστική κοινωνική πρωτοβουλία, που αποδεικνύει ότι η Πολιτεία βρίσκεται δίπλα στους φοιτητές μας και τις οικογένειές τους. Είναι η έμπρακτη απάντηση στην αγωνία χιλιάδων νέων ανθρώπων, αλλά και η σαφής ένδειξη σεβασμού στις ανάγκες της ελληνικής οικογένειας. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε ότι, όσοι πληρούν τα κριτήρια, θα γνωρίζουν εγκαίρως τον τόπο σπουδών τους. Έτσι αποφεύγονται οι άσκοπες ταλαιπωρίες και τα επιπλέον έξοδα, δίνονται ίσες ευκαιρίες για την παρακολούθηση των μαθημάτων από την πρώτη ημέρα και διευκολύνεται η οργάνωση της καθημερινότητάς τους. Η πολιτική αυτή δεν είναι τυχαία - έχει ξεκάθαρο κοινωνικό αποτύπωμα: ενισχύει την κοινωνική συνοχή, ενδυναμώνει τους πιο αδύναμους και επιτρέπει στα Πανεπιστήμια να λειτουργούν με καλύτερο προγραμματισμό. Είναι όμως και μια επιλογή ευθύνης, μέριμνας και προοπτικής, που αποδεικνύει ότι η στήριξη των φοιτητών μας δεν αποτελεί θεωρητική εξαγγελία, αλλά σταθερή πολιτική δέσμευση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας».

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου, υπογράμμισε σχετικά: «Για πρώτη φορά φέτος, οι μετεγγραφές πρόκειται να ανακοινωθούν ενάμιση μήνα νωρίτερα, κάτι που αποδεικνύει στην πράξη πως η κυβέρνηση λειτουργεί με σχέδιο, ταχύτητα και ευαισθησία απέναντι στη φοιτητική κοινότητα. Στηρίζουμε τους νέους μας και τις οικογένειές τους. Οι φοιτητές προσαρμόζονται από την αρχή στο νέο τους περιβάλλον και οργανώνουν εγκαίρως το πρόγραμμα σπουδών τους. Την ίδια στιγμή, τα πανεπιστήμια αποκτούν πλήρη εικόνα του τελικού αριθμού των νεοεισαχθέντων και μπορούν να προγραμματίσουν καλύτερα τις ανάγκες τους σε υποδομές και φοιτητική μέριμνα. Πρόκειται για μία πολιτική που ενισχύει την κοινωνική συνοχή, θωρακίζει την ακαδημαϊκή λειτουργία και αποδεικνύει ότι η Πολιτεία δεν μένει στα λόγια, αλλά παρεμβαίνει αποφασιστικά για να στηρίξει τους φοιτητές, τις οικογένειες και τα ίδια τα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας».