«Δεν θα φύγει κανένας φοιτητής που έχει ανάγκη από δωρεάν φοιτητική στέγη, ειδικά όταν γνωρίζουμε πως υπάρχουν κενά δωμάτια στις εστίες» διαμηνύουν.

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης που διαμαρτύρονται για την απόφαση της Συγκλήτου – επικαλούμενη οικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια- να βγάλει από τις Εστίες 18 φοιτητές την ώρα που υπάρχουν 50 κενές θέσεις. Το μεσημέρι ήταν προγραμματισμένη η κινητοποίηση των φοιτητικών συλλόγων Εστιών και ΜΗΧΟΠ στο Πολυτεχνείο, ζητώντας λύσεις από την Σύγκλητο, αφού χθες έληξε η διωρία για να παραδώσουν τα δωμάτιά τους.

Ωστόσο εκπρόσωπος της Συγκλήτου (αντιπρύτανης υπεύθυνη για την φοιτητική μέριμνα και οι κοσμήτορες των σχολών ενώ ήταν ενημερωμένοι για το πρόβλημα) απουσίαζε από την συζήτηση.

Την ίδια ώρα, όπως κατήγγειλαν οι φοιτητές στο zarpanews.gr η διοίκηση του Πολυτεχνείου «έστειλε κόσμο να μπαίνει στα σπίτια των φοιτητών που έχει απορριφθεί η αίτηση τους και υπό την απειλή πειθαρχικών να φύγουν από την εστία ( χθες έληξε η διορία)».

«Τους το κάνουμε ξεκάθαρο! Δεν θα φύγει κανένας φοιτητής που έχει ανάγκη από δωρεάν φοιτητική στέγη, ειδικά όταν γνωρίζουμε πως υπάρχουν κενά δωμάτια στις εστίες! Παλεύουμε για να αλλάξει ο εσωτερικός κανονισμός με τα άδικα κριτήρια (οικονομικά και ακαδημαϊκά), που πετάει έξω φοιτητές από τα δωμάτιά τους, τους απειλεί με πειθαρχικά αλλά την ίδια στιγμή νοικιάζει δωμάτια στα 30 ευρώ ημερισίως για τους επισκέπτες του ιδρύματος!» ανέφερε ο Σύλλογος Φοιτητών της Εστίας.

Ο πρόεδρος των Φοιτητών Εστίας Νίκος Μαράκης, επεσήμανε ότι από τους 18 φοιτητές που απειλούνται με έξωση κάποιοι έχουν κάνει ενστάσεις. «Έχουμε ανάγκη το σπίτι στις Εστίες για να τελειώσουμε τις σπουδές μας. Αντί να πάρουν μέτρα για να στηρίξουν τους φοιτητές, μας βγάζουν από τις εστίες» σημείωσε.

Την αλληλεγγύη του στο φοιτητές της εστίας, εξέφρασε ο Γιάννης Τζαμαλής πρόεδρος ΜΗΧΟΠ Πολυτεχνείου Κρήτης, τονίζοντας ότι αυτή την στιγμή οι φοιτητές «αντιμετωπίζουν το δίλημμα ή να παρατήσουν τις σπουδές τους ή μα συγκρουστούν με τις πολιτικές που εισάγει το Υπουργείο Παιδείας”».

