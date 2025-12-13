Το δώρο Χριστουγέννων δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Σε φάση εντατικοποίησης των ελέγχων βρίσκεται η Επιθεώρηση Εργασίας, ενόψει της εορταστικής περιόδου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, κλιμάκια της Επιθεώρησης Εργασίας συνεχίζουν να πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, δίνοντας προτεραιότητα σε κλάδους με υψηλό δείκτη κινδύνου παραβατικότητας, σε επιχειρήσεις που έχουν βρεθεί παραβατικές σε προηγούμενους ελέγχους, καθώς και σε επιχειρήσεις που λειτουργούν σε εποχιακή βάση, με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην έγκαιρη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, το οποίο πρέπει να χορηγηθεί έως τις 21 Δεκεμβρίου.

Σε περίπτωση μη καταβολής του μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, οι Επιθεωρητές Εργασίας θα επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και εργατικές διαφορές και θα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Σημειώνεται ότι το δώρο Χριστουγέννων δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι αν δεν τους καταβληθεί έγκαιρα το Δώρο Χριστουγέννων

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, αν οι εργοδότες δεν τηρήσουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου πρέπει να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, τότε θα υποστούν και τις συνέπειες του νόμου, καθώς η μη καταβολή του δώρου συνιστά ποινικό αδίκημα.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν καταγγελία είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών 1555.

Εφόσον οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία προσφύγουν στην αρμόδια - με βάση τον τόπο εργασίας - Επιθεώρηση Εργασίας θα συνταχθεί σχετική μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού (για την περίπτωση νομικού προσώπου εταιρείας, οργανισμού κτλ), ενώ, παράλληλα, διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται με ακρίβεια, αν είναι δυνατόν, τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία.