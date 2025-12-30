Ποιες ημέρες δεν θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ.

Μη διαθέσιμη θα είναι η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ Δημόσιου Τομέα από την Πέμπτη 1/1/2026 και ώρα 00:00 έως και την Πέμπτη 22/1/2026 και ώρα 12:00.

Αυτό οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες μετάπτωσης δεδομένων της εφαρμογής υποβολής της αναβαθμισμένης Α.Π.Δ. Δημοσίου Τομέα του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του e-Ε.Φ.Κ.Α., αναφέρει ανακοίνωση του Φορέα.

«Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών», σημειώνει ο e-ΕΦΚΑ.

Παράλληλα, ενημερώνει τους εργοδότες πως:

- Οι εργοδότες που υποβάλλουν Α.Π.Δ. Δημοσίου Τομέα για τη μισθολογική περίοδο Νοεμβρίου 2025 θα μπορούν να συνδεθούν εκ νέου στην εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία με την ενεργοποίησή της από την Πέμπτη 22/01/2026 και ώρα 12:00 μέχρι και τη Δευτέρα 23/02/2026.

- Εφόσον απαιτηθεί επανυποβολή της Α.Π.Δ. Δημοσίου Τομέα για τη μισθολογική περίοδο Οκτωβρίου 2025, αυτή θα δύναται να πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 22/01/2026 και ώρα 12:00 έως την Τρίτη 03/02/2026 και ώρα 00:00, στο περιβάλλον της αναβαθμισμένης Α.Π.Δ. του Ο.Π.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Από τη διαδικασία αυτή δεν επηρεάζονται:

- Η υποβολή Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων.

- Οι υπόλοιπες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίες θα λειτουργούν κανονικά.