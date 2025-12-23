Ο Άγιος Βασίλης μοιράζει τα δώρα του «χάρη στην τελωνειακή ένωση και τη ζώνη Σένγκεν».

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς μοιράζει ο Άγιος Βασίλης τόσο γρήγορα τα δώρα σε όλη την Ευρώπη; Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την απάντηση.

«Χάρη στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ και τη ζώνη Σένγκεν! Χωρίς τελωνειακούς ελέγχους μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη κινείται ομαλά από τη μία στάση στην άλλη: χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς γραφειοκρατία», αναφέρει ανάρτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ανάρτηση αποκαλύπτει και την «ταυτότητα» του Άγιου Βασίλη. Τόπος διαμονής είναι η Ευρώπη, στην ημερομηνία γέννησης αναφέρει «παλιά, πολύ παλιά», ενώ το επάγγελμα είναι «διανομέας χαράς και δώρων».

Όσο για το εγγεγραμμένο όχημα, είναι έλκηθρο «με μηδενικές εκπομπές 9ΙΤ (ιπποδύναμη ταράνδου)».

{https://x.com/Europarl_EN/status/2003405219808612844}