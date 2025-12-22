Η οικογένεια του Kujala εκτρέφει ταράνδους στο Kuusamo, στη βόρεια Φινλανδία, για πάνω από 400 χρόνια. Πλέον ο πόλεμος του Πούτιν τον απειλεί.

«Αυτοί είναι οι τάρανδοι του Άη Βασίλη. Αλλά είμαστε πραγματικά τυχεροί γιατί ο Άη Βασίλης τους χρειάζεται μόνο μία μέρα του χρόνου. Έτσι μπορούμε να "πετάξουμε" μαζί τους τις υπόλοιπες 364 μέρες» λέει ο Juha Kujala από τη Φινλανδία.

Αυτή είναι η ευχάριστη πτυχή. Όμως υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, όπως αφηγείται στο CNN. O Kujala σχεδόν καθημερινά, συναντά κουφάρια ταράνδων και ρίχνει την ευθύνη σε έναν και μόνο ύποπτο: τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, του οποίου ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει σοβαρές συνέπειες.

{https://www.instagram.com/p/DSegz5JDRNW/}

Η οικογένεια του Kujala εκτρέφει ταράνδους στο Kuusamo, στη βόρεια Φινλανδία, για πάνω από 400 χρόνια. Πρόσφατα, άνοιξε επίσης τη γη του στις ορδές των τουριστών που ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο, αναζητώντας μια μοναδικά εορταστική εμπειρία. Η Λαπωνία, η βορειότερη περιοχή της Φινλανδίας, διαφημίζεται ως η «επίσημη πατρίδα του Άγιου Βασίλη» και οι εκατοντάδες χιλιάδες τάρανδοι που περιφέρονται σε αυτήν την περιοχή αποτελούν πόλο έλξης για παιδιά και ενήλικες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/reels/DSkVNJRjWrB/}

Το αγρόκτημά του «Ο Κόσμος των Ταράνδων» επωφελείται από την τουριστική άνθηση. Προσφέρει γιόγκα με ταράνδους και βόλτες με έλκηθρο ταράνδου, μέσα στα χιονισμένα δάση. Πουλάει λουκάνικα ταράνδου για πρωινό, δέρματα ταράνδου για χαλιά, κέρατα ταράνδου και κονσερβοποιημένο κρέας ταράνδου μεταξύ άλλων.

Δεν είπε πόσους ταράνδους έχει στην κατοχή του αλλά είναι πολλοί και περιφέρονται ελεύθεροι σε αυτές τις αγροτικές περιοχές, Για τους επισκέπτες, οι τάρανδοι είναι η ζωντανή ενσάρκωση των Χριστουγέννων. Για τον Kujala και τους άλλους βοσκούς ταράνδων, είναι το μέσο επιβίωσής τους.

« Σκοτώνουν, σκοτώνουν, σκοτώνουν »

Όμως «φέτος είναι η χειρότερη χρονιά σε αυτήν την περιοχή», είπε ο Kujala στο CNN, καθώς σκύβει δίπλα σε ένα κουφάρι ταράνδου που βρίσκεται στο χιόνι.

Ο τάρανδος που κοιτάζει σκοτώθηκε από έναν λύκο λίγες μέρες πριν. Η γλώσσα του ξεριζώθηκε από τον θηρευτή. Αλεπούδες και κοράκια έχουν έκτοτε τελειώσει ό,τι είχε απομείνει από το κρέας.

Ρεκόρ στις επιθέσεις λύκων σε τάρανδους

Η απώλεια θηλυκών ταράνδων είναι ιδιαίτερα οδυνηρή για τον Kujala. Χρειάζονται περίπου δύο χρόνια για να φτάσει ένας τάρανδος σε σεξουαλική ωριμότητα και κάθε θηλυκό συνήθως παράγει μόνο ένα μικρό ετησίως. Το Φινλανδικό Υπουργείο Γεωργίας και Δασοκομίας εκτιμά ότι ο ιδιοκτήτης ενός θηλυκού ταράνδου στην ακμή του υφίσταται ζημία 1.572 ευρώ, όταν το ζώο σκοτώνεται. Επιπλέον, οι κτηνοτρόφοι λένε ότι τώρα αφιερώνουν μεγάλο μέρος του χρόνου τους υποβάλλοντας αίτηση για αποζημίωση για τις απώλειές τους στη φινλανδική κυβέρνηση, η οποία, όπως παραπονιούνται, δεν είναι αρκετή για να καλύψει τα έξοδά τους.

{https://www.instagram.com/p/DSMYl5cjAfO/}

«Είναι πραγματικά λυπηρό. Πραγματικά, όμως λυπηρό», λέει ο Kujala. «Δεν υπάρχει ισορροπία. Οι λύκοι είναι τόσοι πολλοί που απειλούν ολόκληρο το σύστημα εδώ. ... Απλώς σκοτώνουν, σκοτώνουν, σκοτώνουν. Αν δεν κάνουμε τίποτα, σε λίγα χρόνια ολόκληρες περιοχές δεν θα έχουν πια τάρανδους. Αυτό είναι λυπηρό, επειδή είναι το παλαιότερο πράγμα σε ολόκληρη τη Φινλανδία: η εκτροφή ταράνδων».

Στοιχεία από το Ινστιτούτο Φυσικών Πόρων της Φινλανδίας, έναν ερευνητικό οργανισμό που λειτουργεί υπό το Υπουργείο Γεωργίας και Δασοκομίας, επιβεβαιώνουν ότι υπήρξε μια δραματική αύξηση στον πληθυσμό των λύκων στη Φινλανδία τα τελευταία χρόνια, από περίπου 295 την άνοιξη του 2024 σε περίπου 430 φέτος, ο υψηλότερος αριθμός εδώ και δεκαετίες.

Ο Σύνδεσμος Εκτροφέων Ταράνδων στη Φινλανδία, ο οποίος κάνει συνεχή καταμέτρηση, αναφέρει ότι περίπου 1.950 τάρανδοι έχουν σκοτωθεί από λύκους μόνο φέτος, μία αύξηση σχεδόν 70% σε σχέση με πέρυσι.

Ενώ οι πληθυσμοί λύκων έχουν αυξηθεί σε όλη την Ευρώπη, η πιο δημοφιλής εξήγηση στη Φινλανδία για τον αριθμό ρεκόρ των επιθέσεων λύκων στις βόρειες περιοχές εκτροφής ταράνδων βρίσκεται βαθιά μέσα στα ρωσικά χαρακώματα της Ουκρανίας.

Αυξάνεται ο πληθυσμός των λύκω στη Φινλανδία

Ο επικρατέστερος ισχυρισμός είναι ότι οι τάρανδοι της Φινλανδίας σκοτώνονται σε μεγάλο ποσοστό από Ρώσους λύκους που διασχίζουν τα σύνορα μήκους σχεδόν 1.300 χλμ, που εκτείνονται μεταξύ των δύο χωρών.

Ο ακριβής λόγος για τον οποίο οι λύκοι σε αυτές τις ρωσικές παραμεθόριες περιοχές διασχίζουν τη Φινλανδία είναι θέμα συνεχιζόμενης επιστημονικής συζήτησης. Ορισμένα ρωσικά ΜΜΕ έχουν καταγράψει τον αντίκτυπο της βιομηχανίας υλοτομίας στα ενδιαιτήματα άγριας ζωής σε αυτή την περιοχή της Φινλανδίας. Μια πιο δημοφιλής θεωρία μεταξύ Φινλανδών επιστημόνων και κτηνοτρόφων ταράνδων δείχνει την Ουκρανία.

{https://www.instagram.com/p/DR_rpCvDIsc/}

Πολλοί λένε ότι χάρη στη μαζική στρατολόγηση και μερική κινητοποίηση αρτιμελών ανδρών συμπεριλαμβανομένων των κυνηγών για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, όλο και λιγότεροι κυνηγούν λύκους στη Ρωσία. Και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια έκρηξη αρπακτικών όπως αρκούδες, λύγκες και λύκοι, ζώα που σε μεγάλο βαθμό επιτίθενται σε ταράνδους.

«Η κατάσταση χειροτέρευσε μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας. ... Οι λύκοι έρχονται από τη ρωσική πλευρά», λέει ο Kujala, δείχνοντας προς τα ρωσικά σύνορα μόλις 40 χλμ από τη γη του. «Τώρα κυνηγούν ανθρώπους στην Ουκρανία, δεν έχει μείνει κανείς να κυνηγάει τους λύκους πια».

Η ρεαλιστική θεωρία

Αυτή η αφήγηση της επίρριψης ευθυνών στη Ρωσία για την κακή κατάσταση της χώρας ευθυγραμμίζεται απόλυτα με ένα γενικό αντιρωσικό αίσθημα μεταξύ των Φινλανδών, οι οποίοι προετοιμάζονται για μια πιθανή μελλοντική σύγκρουση εδώ και δεκαετίες.

Το Ινστιτούτο Φυσικών Πόρων της Φινλανδίας έχει αναλύσει χιλιάδες δείγματα λύκων, που συχνά λαμβάνονται από κόπρανα ή ούρα, από όλη τη χώρα την τελευταία δεκαετία. Πρόσφατα παρατήρησε μια απότομη αύξηση των λύκων με δείκτες DNA, που δεν είχαν παρατηρηθεί προηγουμένως στη Φινλανδία. Οι επιστήμονες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτά τα ζώα είναι πολύ πιθανό να προέρχονται από την άλλη πλευρά των ρωσικών συνόρων.

«Νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι μια ρεαλιστική θεωρία», λέει η επιστήμονας Katja Holmala, η οποία ηγείται της ανάλυσης δειγμάτων λύκων εδώ και χρόνια. «Το κύριο στοιχείο είναι ότι το κυνήγι λύκων έχει μειωθεί από τη ρωσική πλευρά. Ήταν πολύ, έντονο πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και υπήρχαν επίσης καλές αμοιβές που καταβάλλονταν ανά λύκο».

{https://www.instagram.com/p/DR4XqvXDIxC/}

Ο John Helin, ειδικός σε θέματα πληροφοριών με έδρα τη Φινλανδία, οποίος ειδικεύεται στην παρακολούθηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία συμφωνεί. Επισημαίνει τα σημαντικά χρηματικά κίνητρα που προσφέρονται σε Ρώσους που είναι πρόθυμοι να καταταγούν στον στρατό σε παραμεθόριες περιοχές όπως το Μούρμανσκ, το οποίο βρίσκεται ακριβώς ανατολικά της Λαπωνίας, καθώς και τη γενικά μειωμένη ανεργία στη Ρωσία.

«Είναι μια χρήσιμη αφήγηση ότι όλα τα κακά προέρχονται από τη Ρωσία», όπως παραδέχτηκε. Αλλά «αυτό που έχουμε δει, ειδικά από πέρυσι, είναι ότι οι λύκοι που σκοτώνονται από κυνηγούς έχουν μειωθεί, παρόλο που ο πληθυσμός των λύκων έχει αυξηθεί».

Δεδομένου του αδιαφανούς συστήματος τήρησης αρχείων στη Ρωσία, αυτή είναι μια θεωρία που μπορεί ακόμα να αποδειχθεί. Όμως ο αριθμός των ανδρών που είναι διαθέσιμοι για κυνήγι έχει σαφώς μειωθεί.

«Προσπαθήστε να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο»

Αν και οι λύκοι της Φινλανδίας εξακολουθούν να ταξινομούνται ως είδος που απειλείται με εξαφάνιση, τον περασμένο μήνα η κυβέρνηση προώθησε νομοθεσία που θα επέτρεπε το κυνήγι τους. Οι οικολόγοι έχουν εκφράσει ανησυχία, αλλά το υπουργείο Γεωργίας και Δασοκομίας λέει ότι αναγνωρίζει την ανάγκη για έλεγχο του πληθυσμού.

Στις περιοχές εκτροφής ταράνδων, είχαν ήδη χορηγηθεί ειδικές άδειες κυνηγιού και κτηνοτρόφοι όπως ο Kujala συχνά βγαίνουν με τα κυνηγετικά τους σκυλιά και τα τουφέκια, ψάχνοντας στο χιόνι για ίχνη λύκων.

{https://www.instagram.com/p/DQ9D7lajMYI/?img_index=1}

«Αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι δεν είναι σωστό να σκοτώνουν λύκους θα πρέπει να έρθουν εδώ», λέει ο Kujala, ο οποίος ελπίζει να παραδώσει μια μέρα την επιχείρησή με ταράνδους στους τέσσερις γιους του. «Θα πρέπει να ζήσουν τη ζωή μας και να δουν τον πόνο όταν χάνουμε τους ταράνδους μας».

Eλπίζει ότι οι προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός, θα φέρουν ειρήνη στην Ουκρανία, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας.

«Ελπίζω πραγματικά ότι ο πόλεμος θα τελειώσει. Ας ελπίσουμε, κύριε Τραμπ, αν με ακούτε: κάντε τα πάντα. Κάντε περισσότερα από αυτά που έχετε κάνει τώρα. Προσπαθήστε να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο. Βάλτε τέλος στον πόλεμο».

Με πληροφορίες του CNN





