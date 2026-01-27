Η τεχνολογική πρόοδος θα πρέπει να συμβαδίζει με τη διαφάνεια, την ασφάλεια και τη δημοκρατική ελευθερία επιλογής

Με επιστολή που συνυπογράφουν ακόμη 34 ελληνικές οργανώσεις, ο Αιγίλοπας, το ΓΕΩΤΕΕ, το δίκτυο ΣΙΤΩ και το ελληνικό γραφείο Greenpeace ζητούν από τους έλληνες ευρωβουλευτές να καταψηφίσουν τη νέα νομοθεσία που αφορά τα νέα σκοπίμως μεταλλαγμένα φυτά που προέρχονται από νέες γονιδιωματικές τεχνικές (ΝΓΤ).

Ενόψει της ψηφοφορίας της 28ης Ιανουαρίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οργανώσεις καλούν τους έλληνες ευρωβουλευτές να σταθούν υπέρ των καταναλωτών, των αγροτών και του περιβάλλοντος και κατά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (των νέων μεταλλαγμένων).

Συγκεκριμένα, η Greenpeace ζητά από τους Έλληνες ευρωβουλευτές να διεκδικήσουν την απόρριψη της εξαίρεσης των ΝΓΤ1 από την ισχύουσα νομοθεσία γιατί αυτή η εξαίρεση καταργεί τις δικλείδες ασφαλείας, όπως:

την υποχρεωτική δημοσιοποίηση της μεθόδου ανίχνευσης και αλληλουχίας DNA των ΝΓΤ φυτών,

τη διεξαγωγή αναλύσεων κινδύνου καθώς και την υποχρεωτική παρακολούθηση μετά την απελευθέρωση των ΝΓΤ στο περιβάλλον για τυχόν επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον (monitoring)

την ιχνηλασιμότητα και τη σήμανση (ετικέτα) των ΝΓΤ προϊόντων μέχρι τον τελικό καταναλωτή ,

, το δικαίωμα ενός κράτους μέλους να απαγορεύει την καλλιέργεια των ΝΓΤ φυτών στο εθνικό τους έδαφος.

Χωρίς τα παραπάνω, οι αγρότες που θέλουν να αποφύγουν να καλλιεργήσουν ΝΓΤ σπόρους (βιολογικούς ή/και συμβατικούς), και αντίστοιχα οι καταναλωτές, παραμένουν απροστάτευτοι.

«Θυμίζουμε ότι τα πατενταρισμένα αυτά προϊόντα θα δημιουργήσουν νομικά και οικονομικά προβλήματα και στους αγρότες αλλά και στον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων», τονίζει η Greenpeace.

«Ως εκπρόσωποι των ελλήνων πολιτών, οι ευρωβουλευτές μας έχουν το καθήκον να διασφαλίσουν ότι η τεχνολογική πρόοδος θα συμβαδίζει με τη διαφάνεια, την ασφάλεια και τη δημοκρατική ελευθερία επιλογής. Οφείλουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να υπερψηφίσουν τις εγγυήσεις προστασίας του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων μας. Η καινοτομία των ΝΓΤ δεν απαγορεύεται σήμερα στην Ευρώπη, προς το παρόν υπάγεται στην ισχύουσα νομοθεσία και δεν θα έπρεπε να καταργηθούν οι κανόνες ασφαλείας, πριν δοκιμαστεί αυτή η νέα τεχνική».