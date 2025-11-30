Το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, έχει ενημερωθεί για την «φρικτή» επίθεση και παρακολουθεί την κατάσταση σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές Αρχές.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν σε μαζική επίθεση με πυροβολισμούς σε παιδικό πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν, συνολικά 14 άτομα δέχθηκαν πυρά λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα, τοπική ώρα, στο Στόκτον της Καλιφορνία, με τέσσερις από αυτούς να είναι νεκροί.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα Dairy Queen στην πόλη, περίπου 60 μίλια ανατολικά του Σαν Φρανσίσκο.Εκπρόσωπος του Γραφείου του Σερίφη δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως η επίθεση ήταν στοχευμένη και ότι ορισμένα από τα θύματα είναι παιδιά.

Ο Τζέισον Λι, αντιδήμαρχος του Στόκτον, δήλωσε ότι το ξέσπασμα βίας «με συγκλονίζει βαθιά».

«Ένα παγωτατζίδικο δεν πρέπει ποτέ να είναι χώρος όπου οι οικογένειες φοβούνται για τη ζωή τους», ανέφερε.

«Η βία άγγιξε τη δική μου ζωή όταν ήμουν νέος, και το να βλέπω τα δικά μας παιδιά, γονείς και γείτονες να περνούν κάτι τέτοιο με συνταράσσει βαθιά. Το Στόκτον είναι το σπίτι μου. Αυτές είναι οι οικογένειές μας. Αυτή είναι η κοινότητά μας».

