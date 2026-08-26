Με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Παραμένουμε στο ίδιο καιρικό μοτίβο, με αρκετή ζέστη, ιδιαίτερα προς τα δυτικά - κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Περιμένουμε από την Παρασκευή και μέσα στο Σάββατο, να υποχωρήσει για λίγο η θερμοκρασία, παρ' όλα αυτά μας έρχεται και πάλι ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, το οποίο θα μας συνοδεύει μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

Οι βοριάδες θα επιμείνουν για τις επόμενες αρκετές ημέρες, χωρίς όμως να εμποδίσουν τον υδράργυρο να ακολουθήσει κούρσα ανόδου και να είμαστε σε υψηλές θερμοκρασιακές τιμές.

Σήμερα το καιρικό μοτίβο παραμένει αναλλοίωτο. Κοντά στο μεσημέρι με το απόγευμα θα αναπτυχθούν σύννεφα αστάθειας σε βουνά της ηπειρωτικής χώρας, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες και καταιγίδες με έμφαση τη βόρεια - βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα.

Οι άνεμοι σιγά σιγά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα παρουσιάσουν μία κάποια ενίσχυση, κοντά στα 5 με 6 μποφόρ. Από αύριο επιστρέφει και πάλι το μελτέμι προς το κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Προς την Παρασκευή με Σάββατο θα φθάσουμε πάλι τα 7 με 8 μποφόρ και προσοχή χρειάζεται να δείξουμε προς την νότια Κρήτη, εκεί όπου το μελτέμι θα λειτουργήσει σαν καταβάτης και οι εντάσεις θα φθάσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ, κυρίως μέσα στην Παρασκευή και το Σάββατο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Νωρίς το πρωί κάνει αρκετή ζέστη (ακόμα και 28 βαθμοί Κελσίου). Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι, θα ανέβει και πάλι στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας κοντά στους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Και σήμερα επιμένουν οι πολύ υψηλές θερμοκρασιακές τιμές, ιδιαίτερα σε εσωτερικές περιοχές της χώρας μας.

Στην Αττική, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Οι άνεμοι θα πνέουν με ασθενείς και τοπικά μέτριες εντάσεις. Αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φθάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα κυριαρχήσει η ηλιακή ακτινοβολία. Οι άνεμοι ασθενείς έως μέτριας έντασης. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Και πάλι η χώρα θα βρεθεί κάτω από την επίδραση πολύ θερμών αερίων μαζών, οι οποίες θα συνεχίζουν να ξεχύνονται από τις ακτές της βόρειας Αφρικής και να ακολουθούν μία βορειοανατολική τροχιά. Θα φθάσουν στη χώρα μας και παρά το γεγονός οτι μέσα στην Παρασκευή και το Σάββατο, θα έχουμε μία μικρή υποχώρηση του υδραργύρου (κυρίως σε ανατολική και βόρεια Ελλάδα), παραμένουμε και πάλι σε υψηλές θερμοκρασιακές τιμές.

Όπως όλα δείχνουν η δυτική και νότια χώρα θα βρίσκεται κοντά στους 38 με 40 βαθμούς τις επόμενες ημέρες.

Παρασκευή και Σάββατο θα ενισχυθούν οι άνεμοι. Από το ύψος της Σκύρου και πιο νότια θα έχουμε επίδραση των μελτεμιών με πολύ ισχυρές και τοπικά θυελλώδεις εντάσεις, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Για άλλη μία φορά στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης ο άνεμος θα είναι και ξερός.

Μεγάλη προσοχή και τις επόμενες αρκετές ημέρες, μιας και τα κυριότερα χαρακτηριστικά του καιρού, θα είναι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες αλλά και οι αυξομειώσεις των μελτεμιών, ιδιαίτερα προς την πλευρά του Αιγαίου, πράγμα που συνεπάγεται τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Η πρώτη πρόγνωση για τον καιρό το φθινόπωρο

Το φθινόπωρο το οποίο ανοίγεται σιγά σιγά μπροστά μας, σίγουρα θα δώσει προς την περιοχή μας έντονες κακοκαιρίες, καθώς η θάλασσα της Μεσογείου έχει εγκλωβίσει μεγάλα ποσά θερμότητας και άρα δεν αποκλείεται τους φθινοπωρινούς μήνες να δούμε πιο έντονα φαινόμενα με βροχές και καταιγίδες.

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