Οικογενειακές διακοπές μέσα σε ένα τροχόσπιτο.

Φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές τους στον Καναδά δημοσίευσε το βράδυ της Τετάρτης 19 Αυγούστου ο Σάκης Τανιμανίδης, χαρίζοντας μία μικρή γεύση στους διαδικτυακούς του ακόλουθους από όσα έζησαν στο ταξίδι τους στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα, χάρισαν στις κόρες τους μία μοναδική εμπειρία, καθώς ταξίδεψαν με τροχόσπιτο ανακαλύπτοντας διαφορετικές γωνιές του Καναδά και δημιουργώντας όμορφες οικογενειακές αναμνήσεις.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε ο παρουσιαστής και επιχειρηματίας εμφανίζεται χαμογελαστός στο πλευρό της συζύγου του, ενώ σε άλλα απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο μαζί με τις κόρες του εξερευνώντας το φυσικό τοπίο.

Ωστόσο, ένα βίντεο ήταν εκείνο που τράβηξε την προσοχή, καθώς ο Σάκης Τανιμανίδης, έδειχνε ιδιαίτερα φοβισμένος με τα ύψη πάνω σε μία εμβληματική αιωρούμενη γέφυρα.

{https://www.instagram.com/p/DcOvftomypP/?hl=el&img_index=1}

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Με τρυφερό τρόπο, προσπάθησε να δώσει συμβουλές στις κόρες του για την ασφάλειά τους, ενώ την ίδια στιγμή δεν έκρυψε τον φόβο του για το ύψος.