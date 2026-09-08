Έντονο διάλογο έχει ανοίξει η μεγάλη σκηνή της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη.

Στις 12 Σεπτεμβρίου ο Αντώνης Ρέμος θα παραχωρήσει μία μεγάλη συναυλία στην Θεσσαλονίκη, την πόλη καταγωγής του, με σκοπό να γιορτάσει τα 30 χρόνια παρουσίας του στην ελληνική μουσική σκηνή.

Η παραγωγή βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες, την ίδια ώρα που έχει δημιουργηθεί ένας μεγάλος διάλογος για τη σκηνή της συναυλίας η οποία έχει τοποθετηθεί στη Νέα Παραλία, μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Με αφορμή τον έντονο σχολιασμό μέσω των social media και το κύμα αντιδράσεων που έχει δημιουργηθεί, ο Γιώργος Τσαλίκης, θέλησε να υπερασπιστεί τον φίλο και συνάδελφό του, Αντώνη Ρέμο, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσαλίκη

Στην ανάρτησή του Γιώργος Τσαλίκης αναφέρει αρχικά: «Λοιπόν, παρακολουθώ πάρα πολύ προσεκτικά και με πολύ μεγάλη απορία όλο αυτό τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που κάποιοι έχουν φτάσει στο σημείο να μιλούν για προσβολή προς το Μέγα Αλέξανδρο».

Στη συνέχεια, ο ερμηνευτής, τόνισε ότι επιλέγει να πάρει θέση, καθώς ο Αντώνης Ρέμος είναι ένας από τους καλλιτέχνες που έχει σταθεί στο πλευρό του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα ‘θελα σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου επιτρέψετε, γιατί αγαπώ τον Αντώνη, να τοποθετηθώ και να πω: Ο Μέγας Αλέξανδρος πρώτα απ’ όλα δεν κινδυνεύει από τη μουσική. Η ιστορική μνήμη ενός λαού δεν προστατεύεται με κραυγές στα social media. Προστατεύεται με γνώση, με παιδεία, με πραγματικό σεβασμό στην ιστορία του».

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«Σε αυτή τη χώρα, θέλω να σας θυμίσω αγαπημένοι μου, πραγματοποιούνται εδώ και δεκαετίες κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις ή μέσα σε μνημεία τεράστιας ιστορικής σημασίας ή δίπλα σε αυτούς τους χώρους. Το Ηρώδειο κάτω από την Ακρόπολη, πόσες συναυλίες, και ο ίδιος ο Αντώνης έχει τραγουδήσει εκεί. Στην Επίδαυρο, σε αρχαία θέατρα, σε ιστορικούς χώρους σε ολόκληρη την Ελλάδα που γεμίζουν με μουσική και ανθρώπους, γιατί ένα μνημείο δεν το τιμούμαι μόνο όταν πηγαίνουμε, το κοιτάζουμε… Μπορεί να τιμάται και όταν γίνεται μέρος της ζωντανής πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου. Φυσικά με τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας και τον σεβασμό που του αξίζει».

Παράλληλα, ο Γιώργος Τσαλίκης εστίασε στην θέση που έχει στηθεί η μεγάλη σκηνή της συναυλίας, αναφέροντας: «Όταν κάτι στον τεχνικό σχεδιασμό δημιουργεί λάθος εντύπωση και το διορθώνεις, δε στήνεις μετά ένα λαϊκό δικαστήριο εναντίον ενός καλλιτέχνη. Γιατί εδώ μιλάμε για τη γενέθλια συναυλία του Αντώνη Ρέμου, μια δωρεάν συναυλία, μια συναυλία προσφοράς και αγάπης του Αντώνη στην ίδια του την πόλη, στη Θεσσαλονίκη».

«Σύμφωνα λοιπόν με την παραγωγή έχουν προβλεφθεί τα πάντα και όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του αγάλματος, και όχι μόνο αυτό. Αλλά και με τεχνικά μέσα και με ειδικό φωτισμό, έχει σχεδιαστεί η ανάδειξη του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Θεσσαλονίκης», και συνεχίζει:

«Το άγαλμα λοιπόν που κάθε μέρα βλέπετε οι Θεσσαλονικείς και βλέπουμε όσοι περπατούμε στη Νέα Παραλία, το βράδυ της συναυλίας του Αντώνη θα το δουν και από τις εικόνες αυτής της συναυλίας άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι προσβολή; Θα δούνε το άγαλμα. Γιατί είναι προσβολή; Δεν είναι ένας διαφορετικός τρόπος να ταξιδέψει η εικόνα της Θεσσαλονίκης και του συμβόλου της πέρα από τα όρια της πόλης;»

Προς το τέλος του βίντεο, ο Γιώργος Τσαλίκης αναφέρει: «Άλλο πράγμα η καλόπιστη κριτική για το πώς στήθηκε μια εξέδρα, αν μπορεί να γίνει κάπως καλύτερα. Θεμιτό. Και άλλο η ανθρωποφαγία. Άλλο να δε μ’ αρέσει αυτή η χωροθέτηση και άλλο να αποδίδεις έναν άνθρωπο που δε σου έχει δώσει και το δικαίωμα αυτό, ασέβεια προς την ιστορία, τον Μέγα Αλέξανδρο ή τη Θεσσαλονίκη, επειδή θα τραγουδήσει μπροστά στο άγαλμα. Πάτε καλά; Ο πολιτισμός δε προσβάλλει την ιστορία όταν τη σέβεται, την κρατά ζωντανή. Και ο Αντώνης σέβεται. Σέβεται την ιστορία».

«Προσωπικά, προτιμώ μία Θεσσαλονίκη γεμάτη κόσμο, μουσική και φως που διορθώνει αν κάτι πρέπει να διορθωθεί και ταυτόχρονα προβάλει το σύμβολο της πόλης. Από τη Θεσσαλονίκη που φοβάται μήπως η ιστορία της κινδυνεύσει από τα τραγούδια του Ρέμου… Ο Μέγας Αλέξανδρος άντεξε 2.300 χρόνια ιστορίας, μπορεί να αντέξει και τον Αντώνη Ρέμο. Χαλαρώστε πια. Και εκείνο το βράδυ εκατοντάδες χιλιάδες μάτια να γυρίσουν και να κοιτάξουν προς το μέρος του…».

{https://www.instagram.com/p/DdAGz7ktiSm/?hl=el}

Η αναφορά του Γιώργου Τσαλίκη στον Γιάννη Πάριο και οι ευχές στον Αντώνη Ρέμο

Τέλος, ο ερμηνευτής, αναφέρθηκε και στον έντονο σχολιασμό και την κριτική που ασκήθηκε πριν από μερικές ημέρες προς το πρόσωπο του Γιάννη Πάριου, κάνοντας λόγο για μειωμένες φωνητικές ικανότητες:

«Μη στεναχωρείτε καλλιτέχνες που σας αγαπάνε και τόσα χρόνια σας προσφέρουν. Μη στεναχωρείτε ανθρώπους και αξίες σαν το Γιάννη Πάριο, πώς τραγουδάνε και γιατί τραγουδάνε. Πάτε καλά; Είμαστε μία γενιά που αποχαιρετούμε όλους τους μεγάλους και αυτοί που είναι εν ζωή ακόμη και είναι γύρω μας πρέπει να τους προσέχουμε ως κόρην οφθαλμού. Είναι δυνατόν; Τι έχετε πάθει; Και επειδή για εμένα ο Αντώνης δεν είναι ένας απλώς συνάδελφος, είναι ένας άνθρωπος που με βοήθησε πραγματικά στα πρώτα μου βήματα… Αυτό δεν το ξέχασα. Θέλω Αντώνη μου, να σου ευχηθώ αυτή η βραδιά να είναι αντάξια της υπέροχης διαδρομής σου…».