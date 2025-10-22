Της επιτρέπει να παραμείνει διευθύντρια στο ΕΣΥ και μετά τη συμπλήρωση 67 χρόνων.

Στο ερανιστικό ν/σ του υπουργείου Υγείας περιλαμβάνεται διάταξη, που παρατείνει τη θητεία των προς συνταξιοδότηση γιατρών, οι οποίοι είναι συνδικαλιστές, εκλεγμένοι σε ΔΣ νοσοκομειακών γιατρών, για όσο διαρκεί η θητεία τους στα συνδικαλιστικά όργανα. Τους επιτρέπεται, επίσης, να διατηρούν τα διευθυντικά τους καθήκοντα ενώ οι υπόλοιποι, που παίρνουν παράταση τα χάνουν.

Το θέμα έγινε γνωστό από την αντίδραση της ΟΕΝΓΕ με τον πρόεδρό της Γ. Γαλανόπουλο να υποστηρίζει ότι πρόκειται για «ανταπόδοση για τις «πολύτιμες» υπηρεσίες υποστήριξης της κυβερνητικής πολιτικής από συγκεκριμένους συνδικαλιστές που λιβανίζουν τον υπουργό υγείας στα τηλεοπτικά πάνελ παραχαράσσοντας και διαστρεβλώνοντας τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων».

Ποιον «φωτογραφίζει;» Μα φυσικά την Ματίνα Παγώνη, μέλος ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, διευθύντρια παθολογικής κλινική στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Α.Σ.