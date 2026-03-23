Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο Πόρτο Ράφτη, όταν εντοπίστηκε αντικείμενο που προσομοιάζει με βλήμα όλμου στη θαλάσσια περιοχή της Χαμολιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ιδιώτης που βρισκόταν στην παραλία παρατήρησε στον βυθό, σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή, ένα ύποπτο αντικείμενο.

Το εύρημα εντοπίστηκε δίπλα σε βραχώδες σημείο και σε ελάχιστο βάθος, γεγονός που προκάλεσε άμεση ανησυχία, καθώς πρόκειται για περιοχή που προσελκύει συχνά επισκέπτες. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία προχώρησαν σε αποκλεισμό της περιοχής για προληπτικούς λόγους. Τοποθετήθηκε ειδική σήμανση ώστε να αποτραπεί η προσέγγιση πολιτών, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση και την ασφαλή απομάκρυνση του αντικειμένου.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής (22/3), ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Μαρκόπουλου από ιδιώτη για τον εντοπισμό αντικειμένου που προσομοιάζει με βλήμα όλμου, εντός της θάλασσας και σε απόσταση λίγων μέτρων από βραχώδη περιοχή, στη θαλάσσια περιοχή “Χαμολιάς” στο Πόρτο Ράφτη Αττικής. Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Μαρκόπουλου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας, που διενεργεί την προανάκριση, τοποθετήθηκε σήμανση στην περιοχή, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες».