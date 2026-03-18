Ένα χωριό στην καρδιά της Εύβοιας με τα ιαματικά νερά που δεν παγώνουν ποτέ. Ένας «παράδεισος» 2,5 ώρες μακριά από την Αθήνα.

Είναι αλήθεια ότι η Εύβοια για πολλούς χαρακτηρίζεται ως ένας πολυδιάστατος προορισμός, με πλούσια φυσική ομορφιά και ανεξερεύνητα μέρη. Σε μικρή απόσταση από την ηπειρωτική χώρα, συνδυάζει με έναν μοναδικό τρόπο το βουνό και τη θάλασσα, ενώ πολλά από τα χωριά της αποτελούν πόλο έλξης για τους επισκέπτες που αναζητούν την ηρεμία σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα.

Από τη βόρεια μέχρι και τη νότια πλευρά, παραθαλάσσια, είτε στις πλαγιές των βουνών οι ταξιδιώτες μπορούν να ανακαλύψουν καταρράκτες, πυκνά δάση, παραλίες και γραφικά χωριά που μοιάζουν σα να έχουν μείνει στάσιμα στο χρόνο.

Ιδιαίτερα η βόρεια Εύβοια, που τα τελευταία χρόνια έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο, ξεχωρίζει για την αυθεντικότητα και τη γαλήνη της. Εκεί, ο χρόνος κυλά πιο αργά, η φύση παραμένει πρωταγωνίστρια και οι εμπειρίες αποκτούν ουσία.

Εύβοια: Ένα εντυπωσιακό ψαροχώρι με ιαματικά νερά

Ανάμεσα στα χωριά και τους οικισμούς της Εύβοιας, το χωριό Ήλια ξεχωρίζει τόσο για την τοποθεσία – όσο και για τα ιαματικά νερά που καταλήγουν στην θάλασσα της περιοχής.

Πρόκειται για ένα ήρεμο, γραφικό ψαροχώρι τοποθετημένο πλάι στο κύμα, στον Ευβοϊκό Κόλπο, που απέχει μόλις μερικά χιλιόμετρα από τις ιαματικές πηγές της Αιδηψού και 2,5 ώρες οδικώς από την Αθήνα.

Τα Ήλια, διαθέτουν ένα καταπράσινο τοπίο και θάλασσα με κρυστάλλινα νερά που δεν παγώνουν ποτέ, αφού οι ιαματικές πηγές της Αιδηψού εκβάλλουν στην θάλασσα της περιοχής με αποτέλεσμα τα νερά της να παραμένουν ζεστά χειμώνα – καλοκαίρι.

Όπως και στην ευρύτερη περιοχή, το φαινόμενο οφείλεται στη γεωθερμία: το νερό θερμαίνεται σε μεγάλα βάθη μέσα στη γη και ανεβαίνει στην επιφάνεια πλούσιο σε μέταλλα. Έτσι δημιουργούνται φυσικές «θερμές ζώνες» μέσα στο νερό, με πολλούς να το αποκαλούν «φυσικό spa», χωρίς κόστος και εγκαταστάσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=_etC1OIbLa8}

Αυτό το φυσικό φαινόμενο κάνει τη θάλασσα της περιοχής ξεχωριστή: παραμένει ζεστή ακόμα και όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή. Δεν είναι λίγοι οι επισκέπτες που ξεκινούν τα πρώτα μπάνια ήδη από τον Μάρτιο, ενώ τον χειμώνα οι υδρατμοί ξεχωρίζουν πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, τα Ήλια παραμένουν ένα αυθεντικό ψαροχώρι με ένα μικρό λιμανάκι, παραδοσιακά ταβερνάκια και ηρεμία πλάι στο κύμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το χωριό, οφείλει το όνομά του στον αρχαίο ναό του Ηλίου Απόλλωνα, καθώς και στο Μαντείο του Σελινουντίου Απόλλωνα, που η παράδοση το θέλει να ήταν χτισμένο ψηλότερα στο όρος Τελέθριο.

Έτσι, τα Ήλια, ξεχωρίζουν τόσο για τη φυσική ομορφιά τους – όσο και για το εντυπωσιακό γεωμορφολογικό τους στοιχείο, ενώ το ψαροχώρι αποτελεί πόλο έλξης για τους επισκέπτες χειμώνα – καλοκαίρι.