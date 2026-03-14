Η 25η Μαρτίου θεωρείται η ιδανική αφορμή για μία μικρή απόδραση κοντά στην Αθήνα. Ο ανοιξιάτικος καιρός και ο ήλιος δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για εκδρομές κοντά στη θάλασσα.

Η 25η Μαρτίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εθνικές εορτές της χώρας, καθώς τιμάται η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Αυτή την ημέρα σε όλη τη χώρα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και παρελάσεις, που κρατούν τις μνήμες των νεότερων γενεών ζωντανές.

Παράλληλα, την 25η Μαρτίου, γιορτάζεται και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, γεγονός που προσδίδει διπλό χαρακτήρα στην ημέρα, με θρησκευτικό και εθνικό χαρακτήρα.

Το τραπέζι της ημέρας, είναι άμεσα συνδεδεμένο με την παράδοση της χώρα και δεν είναι λίγοι όσοι επιλέγουν τον μπακαλιάρο με σκορδαλιά. Για την ορθόδοξη εκκλησία, κατά την περίοδο της Σαρακοστής και της νηστείας, η 25η Μαρτίου, είναι η μέρα που «επιτρέπει» το ψάρι, με αποτέλεσμα ο μπακαλιάρος να έχει καθιερωθεί ως το κατεξοχήν πιάτο της ημέρας.

3 προορισμοί κοντά στην Αθήνα για μονοήμερη εκδρομή την 25η Μαρτίου

Την 25η Μαρτίου, πολλοί εκμεταλλεύονται την αργία για μία σύντομη βόλτα στην εξοχή και πλάι στη θάλασσα, ειδικά όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.

Σε κοντινές αποστάσεις από την Αθήνα, υπάρχουν αρκετοί προορισμοί που προσφέρουν το καλύτερο φόντο για αποδράσεις κοντά στην πρωτεύουσα.

Αλεποχώρι:

Το Αλεποχώρι είναι ένας από τους πιο εύκολους και όμορφους προορισμούς για μονοήμερη εκδρομή από την Αθήνα, καθώς απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα και η διαδρομή διαρκεί περίπου 1 ώρα με το αυτοκίνητο.

Το συγκεκριμένο παραθαλάσσιο χωριό, βρίσκεται στον Κορινθιακό κόλπο και συνδυάζει σε απόλυτη αρμονία το βουνό με τη θάλασσα, προσφέροντας μία όμορφη εικόνα τόσο μακριά και ταυτόχρονα τόσο κοντά από την πρωτεύουσα.

Ήδη από την διαδρομή οι εκδρομείς μπορούν να απολαύσουν το τοπίο ανάμεσα του ορεινού κι του παραθαλάσσιου στοιχείου.

Στην παραλιακή του οδό, το Αλεποχώρι «φιλοξενεί» παραδοσιακές ψαροταβέρνες, καφέ και την κατάλληλη ατμόσφαιρα για βόλτα και φαγητό πλάι στο κύμα.

Χαλκούτσι:

Θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα και σχεδόν άγνωστα ψαροχώρια της Αττικής, κοντά στον Ωροπό, σε απόσταση περίπου 55 χιλιομέτρων από την Αθήνα, δηλαδή περίπου 1 ώρα οδικώς.

Πρόκειται για έναν ήσυχο προορισμό που διατηρεί την αίσθηση του παραδοσιακού ψαροχωριού. Η μικρή παραλία, το λιμανάκι με τις ψαρόβαρκες και οι ταβέρνες δίπλα στη θάλασσα δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα χαλαρό γεύμα με θέα τον Ευβοϊκό κόλπο.

Την ημέρα της 25ης Μαρτίου πολλές από τις ταβέρνες της περιοχής σερβίρουν το παραδοσιακό πιάτο της ημέρας, ενώ η περιοχή προσφέρεται και για έναν ήρεμο περίπατο δίπλα στο νερό μετά το φαγητό.

Τολό:

Για τους εκδρομείς που επιθυμούν να απομακρυνθούν ακόμη περισσότερο από την Αθήνα, το Τολό της Αργολίαδας αποτελεί εξαιρετική επιλογή. Βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα από την Αθήνα, με χρόνο διαδρομής γύρω στις 2 ώρες.

Το Τολό είναι ένα όμορφο παραθαλάσσιο χωριό με μεγάλη αμμώδη παραλία και θέα στα μικρά νησάκια του Αργολικού κόλπου. Διαθέτει πολλές ψαροταβέρνες και καφέ κατά μήκος της παραλίας, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για φαγητό και βόλτα.

Η εκδρομή στο Τολό μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με μια επίσκεψη στο κοντινό Ναύπλιο, μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας, για μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης.

