Ακριβότερη γίνεται από την 1η Απριλίου 2026 η εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης, καθώς η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ ανεβάζει αυτόματα και το ποσό που απαιτείται για την αναγνώριση του χρόνου. Το κόστος εξαγοράς υπολογίζεται στο 20% των μεικτών αποδοχών του μήνα που προηγείται της αίτησης και έτσι, με τα νέα δεδομένα, το ελάχιστο ποσό διαμορφώνεται στα 184 ευρώ τον μήνα, από 176 ευρώ που ίσχυαν μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Σε ετήσια βάση το κόστος φτάνει πλέον τα 2.208 ευρώ. Η αύξηση ισχύει για αιτήσεις που υποβάλλονται από την 1η Απριλίου 2026 και μετά, ενώ όσοι ασφαλισμένοι είχαν καταθέσει αίτηση μέχρι τις 31 Μαρτίου διατηρούν το προηγούμενο, χαμηλότερο κόστος.

Η εξαγορά πλασματικών ετών αποτελεί βασικό εργαλείο για πολλούς ασφαλισμένους που επιδιώκουν είτε να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα είτε να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα χρόνια ασφάλισης. Με δεδομένο ότι τα γενικά όρια ηλικίας έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, η αναγνώριση πλασματικού χρόνου επιτρέπει σε αρκετούς εργαζόμενους να αποχωρήσουν νωρίτερα από την εργασία τους.

Σήμερα σχεδόν ένας στους δύο ασφαλισμένους εξετάζει τη δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών, ιδιαίτερα όταν στόχος είναι η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης που επιτρέπει την έξοδο στη σύνταξη στο 62ο έτος της ηλικίας.

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει στους περισσότερους ασφαλισμένους να αναγνωρίσουν από πέντε έως επτά χρόνια ασφάλισης. Για τους δημόσιους υπαλλήλους το όριο μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 12 χρόνια, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές διαφορές σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα.

Τα παρακάτω παραδείγματα δείχνουν πώς διαμορφώνεται το κόστος με το νέο καθεστώς

Παράδειγμα 1:

Μισθωτός με αποδοχές κοντά στον κατώτατο μισθό που επιθυμεί να αναγνωρίσει πέντε πλασματικά έτη θα πρέπει να καταβάλει περίπου 11.040 ευρώ συνολικά (184 ευρώ τον μήνα για 60 μήνες).

Παράδειγμα 2:

Ασφαλισμένος που θέλει να εξαγοράσει επτά χρόνια ασφάλισης για να συμπληρώσει την 40ετία θα χρειαστεί περίπου 15.456 ευρώ (184 ευρώ τον μήνα για 84 μήνες).

Παρά το αυξημένο κόστος, πολλοί ασφαλισμένοι θεωρούν ότι η εξαγορά πλασματικών ετών παραμένει συμφέρουσα, καθώς μπορεί να μειώσει σημαντικά την ηλικία συνταξιοδότησης. Σε αρκετές περιπτώσεις η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την αποχώρηση έως και πέντε χρόνια νωρίτερα σε σχέση με τα γενικά όρια ηλικίας.

Η αναγνώριση πλασματικού χρόνου μπορεί να αφορά διάφορες περιόδους, όπως στρατιωτική θητεία, σπουδές, χρόνο ανεργίας, τέκνα ή κενά ασφάλισης. Η αξιοποίηση αυτών των περιόδων δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης χωρίς να χρειάζεται να παραμείνουν περισσότερα χρόνια στην εργασία.

Ωστόσο, οι ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης επισημαίνουν ότι πριν από την υποβολή αίτησης οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά αν η εξαγορά εξυπηρετεί συγκεκριμένο στόχο, όπως η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή η συμπλήρωση της 40ετίας. Σε διαφορετική περίπτωση, το υψηλό κόστος μπορεί να μην αποδειχθεί συμφέρον.

Η αύξηση του κόστους εξαγοράς αναμένεται να επηρεάσει κυρίως μισθωτούς με χαμηλές αποδοχές, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, καθώς και δημόσιους υπαλλήλους που σχεδιάζουν να υποβάλουν νέες αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών ετών τους επόμενους μήνες.