Αλλάζει άρδην ο καιρός στα μέσα της εβδομάδας, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας ενώ ο υδράργυρος αναμένεται να πέσει ακόμα και 10 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη από αύριο Τρίτη, θα αρχίσει να μας προσεγγίζει μία διαταραχή, από τα βόρεια Βαλκάνια. Πιο ψυχρές αέριες μάζες θα κατευθυνθούν προς τη χώρα μας και επομένως αύριο, σιγά σιγά θα επιδεινωθεί ο καιρός, κυρίως όμως προς τη βόρεια Ελλάδα. Σε αυτές τις περιοχές θα ακολουθήσουν μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα δεν περιμένουμε κάτι, παρ'όλα αυτά σε αρκετές περιοχές θα αρχίσει να συννεφιάζει καθώς θα πηγαίνουμε προς τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία σε υψηλές τιμές, στους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα επιδεινωθεί κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα (περιοχές που βρίσκονται από την Πελοπόννησο και πιο βόρεια. Περιμένουμε άστατες καιρικές, με βροχές και καταιγίδες. Φαινόμενα τα οποία θα εστιάζονται κυρίως μέσα στο μεσημέρι με το απόγευμα. Ο άνεμος στρέφεται σε βόρειο και ενισχύεται μέσα στο Αιγαίο, επομένως θα αρχίσει να πέφτει και η θερμοκρασία.

Την Πέμπτη αυτή η διαταραχή θα κινηθεί λίγο πιο νότια, οπότε θα επηρεάσει και την Πελοπόννησο, αλλά και τα νότια και ανατολικά θαλάσσια τμήματα της χώρας μας.

Επομένως από αύριο Τρίτη, θα βλέπουμε πιο φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες, πρώτα στη βόρεια Ελλάδα, το διήμερο Τετάρτη με Πέμπτη ο φθινοπωρινός καιρός θα επεκταθεί και πιο νότια, που σημαίνει οτι θα έχουμε αρκετές βροχές και θα πέσει και η θερμοκρασία.

Την Παρασκευή, αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να απομακρύνεται προς την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Θα αρχίσει και πάλι ο καιρός να βελτιώνεται, να υποχωρούν οι άνεμοι και να πέφτει και η θερμοκρασία.

Επομένως θα έχουμε ένα φθινοπωρινό διάλειμμα κυρίως μεταξύ Τετάρτης, Πέμπτης και μέσα στην Παρασκευή και να αρχίσει και πάλι η θερμοκρασία να παρουσιάσει άνοδο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhxotq2ci28h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα και με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, από την Τετάρτη ξεκινά οργανωμένη μεταβολή του καιρού, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βόρεια θα επηρεάσουν τη χώρα. Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν αρχικά στη βόρεια Ελλάδα και από το απόγευμα θα επεκταθούν νοτιότερα, φτάνοντας έως και την Αττική το βράδυ.

Η θερμοκρασία στα κεντρικά και βόρεια θα υποχωρήσει αισθητά, με μέγιστες τιμές μόλις 15 με 17 βαθμούς, δηλαδή έως και 10 βαθμούς χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα. Παράλληλα, θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Την Πέμπτη η ψυχρή εισβολή θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Οι βροχές θα μετατοπιστούν νοτιότερα, από τη Χαλκιδική έως και την Πελοπόννησο, ενώ καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν, φτάνοντας την Τετάρτη έως 7 μποφόρ και την Πέμπτη έως 6, χωρίς όμως να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα.

Από την Παρασκευή ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται, με τα φαινόμενα να περιορίζονται στα νότια τμήματα της χώρας, κυρίως σε Πελοπόννησο, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας και επιστροφή σε πιο ανοιξιάτικο σκηνικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhxp0gqjwol5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέλος, η μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Χαρά Μάλεση τόνισε πως ο καιρός θα κάνει ανατροπή. Όπως είπε η μετεωρολόγος την Τετάρτη θα υπάρχουν αξιολόγες βροχές στα κεντρικά και βόρεια, την Πέμπτη σε όλη τη χώρα, την Παρασκευή κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Στην Αττική αναμένονται βροχές την Πέμπτη ενώ σε όλη τη χώρα αναμένεται «βουτιά» του υδραργύρου έως και 10 βαθμούς. «Θα έχουμε κάποιες ώρες χειμώνα» είπε η Χαρά Μάλεση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhxqsh8a3lp5?integrationId=40599y14juihe6ly}