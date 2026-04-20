Καλός μέχρι την Τρίτη ο καιρός. Θα μας προσεγγίσει νέα διαταραχή.

Ο καιρός για την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε, χωρίζεται σε δύο τμήματα. Από τη μία πλευρά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, θα επικρατήσουν ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες, σήμερα και την Τρίτη, αλλά στη συνέχεια αναμένουμε μία μεταβολή του καιρού από βορρά προς νότο.

Αυτό σημαίνει αρκετές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα, να ενισχύονται οι βοριάδες και να πέφτει η θερμοκρασία.

Σήμερα, περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Σιγά σιγά θα αρχίσουν από τα δυτικά προς τα ανατολικά να αναπτύσσονται συννεφιές και καθώς θα πηγαίνουμε προς τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται να συναντήσουμε μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες κυρίως προς την περιοχή της Θεσσαλίας, προς την περιοχή της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι έως και 5 μποφόρ και σιγά σιγά θα αρχίσουν να υποχωρούν. Καλές οι θερμοκρασιακές τιμές και νωρίς το πρωί αλλά και το μεσημέρι. Αργά το μεσημέρι, ο υδράργυρος θα ανέβει προς τα ανατολικά ηπειρωτικά, επομένως θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα βρεθεί στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική σήμερα, περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Μόνο κοντά στο απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες αραιές συννεφιές. Οι άνεμοι με μέτριες και τοπικά ισχυρές εντάσεις προς Ελευσίνα, Ασπρόπυργο, Μάνδρα. Η θερμοκρασία από 12 βαθμούς έως και 25.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε ήπιες καιρικές συνθήκες, τουλάχιστον μέχρι μεσημέρι με απόγευμα. Στη συνέχεια θα αναπτυχθούν συννεφιές και είναι πολύ πιθανόν κοντά στο απόγευμα να ξεσπάσουν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στη γύρω ορεινή - ημιορεινή ζώνη. Πάντως τα φαινόμενα αναμένεται μέσα στη νύχτα να εξασθενήσουν και ο καιρός να βελτιωθεί. Οι άνεμοι ασθενείς έως και 4 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως και 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Από αύριο Τρίτη, θα αρχίσει να μας προσεγγίζει μία διαταραχή, από τα βόρεια Βαλκάνια. Πιο ψυχρές αέριες μάζες θα κατευθυνθούν προς τη χώρα μας και επομένως αύριο, σιγά σιγά θα επιδεινωθεί ο καιρός, κυρίως όμως προς τη βόρεια Ελλάδα. Σε αυτές τις περιοχές θα ακολουθήσουν μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα δεν περιμένουμε κάτι, παρ'όλα αυτά σε αρκετές περιοχές θα αρχίσει να συννεφιάζει καθώς θα πηγαίνουμε προς τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία σε υψηλές τιμές, στους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα επιδεινωθεί κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα (περιοχές που βρίσκονται από την Πελοπόννησο και πιο βόρεια. Περιμένουμε άστατες καιρικές, με βροχές και καταιγίδες. Φαινόμενα τα οποία θα εστιάζονται κυρίως μέσα στο μεσημέρι με το απόγευμα. Ο άνεμος στρέφεται σε βόρειο και ενισχύεται μέσα στο Αιγαίο, επομένως θα αρχίσει να πέφτει και η θερμοκρασία.

Την Πέμπτη αυτή η διαταραχή θα κινηθεί λίγο πιο νότια, οπότε θα επηρεάσει και την Πελοπόννησο, αλλά και τα νότια και ανατολικά θαλάσσια τμήματα της χώρας μας.

Επομένως από αύριο Τρίτη, θα βλέπουμε πιο φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες, πρώτα στη βόρεια Ελλάδα, το διήμερο Τετάρτη με Πέμπτη ο φθινοπωρινός καιρός θα επεκταθεί και πιο νότια, που σημαίνει οτι θα έχουμε αρκετές βροχές και θα πέσει και η θερμοκρασία.

Την Παρασκευή, αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να απομακρύνεται προς την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Θα αρχίσει και πάλι ο καιρός να βελτιώνεται, να υποχωρούν οι άνεμοι και να πέφτει και η θερμοκρασία.

Επομένως θα έχουμε ένα φθινοπωρινό διάλειμμα κυρίως μεταξύ Τετάρτης, Πέμπτης και μέσα στην Παρασκευή και να αρχίσει και πάλι η θερμοκρασία να παρουσιάσει άνοδο.

Έχουμε μπροστά μας ένα φυσιολογικά σκαμπανέβασμα των καιρικών συνθηκών και στη συνέχεια να πάμε σε ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες.

