Διέφυγε της προσοχής του ιδιοκτήτη και μπήκε στον αυτοκινητόδρομο.

Μπροστά σε ένα απίστευτο γεγονός βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας οδηγοί που κινούνται στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Σίδνου, στη Θεσσαλονίκη, καθώς μια νεαρής ηλικίας αγελάδα μπήκε αντίθετα στον αυτοκινητόδρομο και προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος.

Μετά από αρκετή ώρα ο ιδιοκτήτης του ζώου κατάφερε να το ακινητοποιήσει, με τη συνδρομή της αστυνομίας που έκλεισε προσωρινά το δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η αγελάδα, διέφυγε της προσοχής του ιδιοκτήτη στο Καλοχώρι και αφού διένυσε μια μεγάλη απόσταση κατάφερε και μπήκε στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος της Σίνδου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhxotn15v62h?integrationId=eexbs17lxeknn2p}