Φόβοι για «εκπαιδευτικά super market» με είσοδο επιχειρηματιών της κατάρτισης στα σχολεία

Προβληματισμός επικρατεί στην ΟΙΕΛΕ σχετικά με πληροφορίες και δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σχέδια δημιουργίας «all inclusive» εκπαιδευτικών μονάδων, οι οποίες θα καλύπτουν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο έως και το πανεπιστήμιο.

Αφορμή στάθηκε είδηση για την επικείμενη εξαγορά ιστορικού ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου των βορείων προαστίων από επιχειρηματικά σχήματα, εκ των οποίων το ένα δραστηριοποιείται στον χώρο της κατάρτισης. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η είσοδος τέτοιων κεφαλαίων στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με τη δημιουργία κάθετων εκπαιδευτικών δομών, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ποιότητα, τη διαφάνεια και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας.

Η ΟΙΕΛΕ επισημαίνει ότι βασική της θέση παραμένει η ανάγκη διασφάλισης της νομιμότητας, των αξιοπρεπών εργασιακών συνθηκών και της παροχής ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Ωστόσο, εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για ένα μοντέλο «εκπαίδευσης-πακέτο», το οποίο –όπως σημειώνει– ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω εμπορευματοποίηση της παιδείας. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η περιορισμένη κρατική εποπτεία και τα κενά στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο εντείνουν τους φόβους για την ανάπτυξη δομών με αμφίβολες διαδικασίες και χωρίς επαρκείς εγγυήσεις ποιότητας. Η Ομοσπονδία καλεί την Πολιτεία, τα πολιτικά κόμματα και τους εμπλεκόμενους φορείς να προχωρήσουν άμεσα σε έναν ουσιαστικό δημόσιο διάλογο για το μέλλον της ιδιωτικής εκπαίδευσης, προκειμένου να τεθούν σαφή όρια και κανόνες πριν οι εξελίξεις καταστούν ανεξέλεγκτες.

Η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ

Ανησυχία προκαλούν φήμες για την είσοδο επιχειρηματιών της κατάρτισης στην ιδιωτική εκπαίδευση με σκοπό τη δημιουργία κάθετων εκπαιδευτικών μονάδων «από το νηπιαγωγείο ως το πανεπιστήμιο»

Πριν λίγες ημέρες είδε το φως της δημοσιότητας σε οικονομική ιστοσελίδα είδηση σχετικά με τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της εξαγοράς «ιστορικού εκπαιδευτηρίου των Βορείων προαστίων» από δύο εγχώριους επιχειρηματικούς ομίλους. Ένας από αυτούς είναι γνωστός, ισχυρός όμιλος που κινείται στο χώρο της κατάρτισης. Η είδηση αυτή, όπως θα αναλυθεί, προκαλεί εύλογες ανησυχίες στον κλάδο και στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς η είσοδος επιχειρηματιών της κατάρτισης και κυρίως οι υποσχέσεις για την δημιουργία μιας κάθετης εκπαιδευτικής μονάδας «από το νηπιαγωγείο ως το πανεπιστήμιο» εντάσσονται σε ένα πλαίσιο τυποποίησης και εμπορευματοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας χωρίς την διασφάλιση συνθηκών ποιότητας, διαφάνειας και ευνομίας.

Καταρχήν, θα επαναλάβουμε την πάγια θέση της ΟΙΕΛΕ πως ελάχιστα μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο ιδιοκτήτης σε κάποια ιδιωτική σχολική μονάδα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το σχολείο να λειτουργεί νόμιμα, με διαφάνεια, με καλές εργασιακές συνθήκες και με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Επίσης, αν το δημοσίευμα αναφέρεται σε ιδιωτικό σχολείο που τα τελευταία χρόνια ταλανίζεται από την κακοδιοίκηση και μεγάλα οικονομικά προβλήματα, κρίνεται θετική η είσοδος επενδυτών, σε περίπτωση που αυτοί θα έχουν ως προτεραιότητα να διατηρήσουν το ποιοτικό εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, αποκαθιστώντας την ομαλότητα τόσο την παιδαγωγική όσο και την εργασιακή.

Ωστόσο, αναμφίβολα προκαλούν ανησυχία τόσο η είσοδος κεφαλαίων από το χώρο της κατάρτισης όσο και η πρόθεση για την δημιουργία μιας κάθετης μονάδας που θα εκκινεί από την προσχολική αγωγή και θα καταλήγει στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Ο χώρος της κατάρτισης έχει συνδεθεί, όπως τουλάχιστον αναφέρεται τακτικά στον δημόσιο διάλογο, με ιδιόμορφες πρακτικές και με την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών ως εμπορεύματος χωρίς έμφαση στην ποιότητα. Επίσης, η δημιουργία ενός all inclusive σχολείου-πανεπιστημίου, με δεδομένα την αναιμική κρατική εποπτεία και το κάκιστο νομοθετικό πλαίσιο που δεν διασφαλίζει διαφάνεια και αξιοκρατία, ενισχύει την τάση της ακραίας εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης χωρίς όρια και φραγμούς.

Ο χώρος των ιδιωτικών σχολείων τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει προκλήσεις και προβλήματα που έχουν πολλάκις αναλυθεί από την ΟΙΕΛΕ, όμως υπάρχουν εκπαιδευτήρια που λειτουργούν με νομιμότητα και παρέχουν καλές και καινοτόμες υπηρεσίες. Η είσοδος των funds έχει αλλάξει πολλά δεδομένα, εντασσόμενη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αλλαγής της εκπαιδευτικής πολιτικής που στοχεύει στην δημιουργία μονάδων που θα καθοδηγούν, μέσω του ΙΒ, μαθητές στο δημόσιο πανεπιστήμιο χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις. Η συγκεκριμένη όμως είδηση οδηγεί το ζήτημα της εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης ίσως στο απώτατό του στάδιο. Στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού super market με αμφίβολης ποιότητας υπηρεσίες και αμφίβολης νομιμότητας διαδικασίες. Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη για την εκκίνηση ενός δημόσιου διαλόγου για την ιδιωτική εκπαίδευση με τη συμμετοχή όλων των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων, όπως έχουν ζητήσει ευρωπαϊκοί θεσμοί (Eurofound) από την ελληνική κυβέρνηση, χωρίς όμως ανταπόκριση. Φοβούμαστε ότι η κατάσταση στο χώρο μας οδηγείται εκτός ελέγχου και καλούμε τα κόμματα και τις εκπαιδευτικές συλλογικότητες να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες πριν είναι αργά.