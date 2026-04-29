Σε 4 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε Αυστραλή μητέρα που προσποιήθηκε ότι ο εξάχρονος γιος της είχε καρκίνο με στόχο να συγκεντρώσει χρήματα από δωρεές και να συντηρήσει τον πολυτελή τρόπο ζωής της.

Η 45χρονη από τη Νότια Αυστραλία ξύριζε το κεφάλι και τα φρύδια του γιου της, του έβαζε επιδέσμους στο κεφάλι και τα χέρια, ενώ του χορηγούσε φάρμακα, προκειμένου να πείσει οικογένεια και φίλους και να να συγκεντρώσει χιλιάδες δολάρια.

Η γυναίκα δήλωσε ένοχη για πράξεις που ενδέχεται να έχουν προκαλέσει βλάβη στο παιδί της.

Κατά την ακροαματική διαδικασία την Τετάρτη, δικαστής χαρακτήρισε τις πράξεις της «σκληρές», «υπολογισμένες» και «χειριστικές».

Η εξαπάτηση ξεκίνησε αφού ο γιος της επισκέφθηκε οφθαλμίατρο, μετά από ατύχημα, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο.

Ύστερα από εκείνο το ραντεβού, η γυναίκα είπε στον σύζυγό της, στην οικογένεια, στους φίλους και στη σχολική κοινότητα ότι το παιδί είχε καρκίνο στο μάτι.

Τον ανάγκασε να χρησιμοποιεί αναπηρικό καροτσάκι και περιόρισε τις καθημερινές του δραστηριότητες ώστε να φαίνεται ότι υποβαλλόταν σε ακτινοθεραπεία. Επίσης του έδινε παυσίπονα και συμπληρώματα υγείας, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Ηθελε πολυτελή ζωή

Στο δικαστήριο, η κατηγορούσα αρχή ανέφερε ότι η μητέρα «χρησιμοποίησε εγωιστικά τον γιο της ως μέσο εξαπάτησης» συγγενών, φίλων και της ευρύτερης κοινότητας. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε τις δωρεές ώστε η οικογένεια να ζει «τη ζωή των πλουσίων και των διάσημων».

Ο δικηγόρος της υποστήριξε ότι μετά την πανδημία της Covic-19 ανέπτυξε εθισμό στον τζόγο και «εκμεταλλεύτηκε» το ατύχημα του γιου της, ωστόσο «δεν είχε πρόθεση να το βλάψει».

Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο, η μητέρα είχε διαγνωστεί με οριακή διαταραχή προσωπικότητας.

«Δυστυχώς ξόδευε περισσότερα από όσα κέρδιζε και ζούσε πέρα από τις δυνατότητές της», είπε ο δικηγόρος της, με μια «ανόητη και λανθασμένη» πεποίθηση ότι η οικογένειά της χρειαζόταν «τις καλύτερες μάρκες».

Ο πατέρας

Αρχικά κατηγορήθηκε και ο σύζυγός της, ωστόσο στη συνέχεια αποσύρθηκαν όλες οι κατηγορίες σε βάρος του.

Στην κατάθεσή του ανέφερε ότι η σύζυγός του «κατέστρεψε τη ζωή τη δική μου και των παιδιών μας».

«Σου είχα απόλυτη εμπιστοσύνη και δεν σε αμφισβήτησα ποτέ. Ήμουν αφοσιωμένος στην οικογένειά μας. Τώρα νιώθω σαν πιόνι σε μια παρτίδα σκάκι», είπε.

Η γυναίκα καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση, αλλά θα έχει δικαίωμα αίτησης αποφυλάκισης υπό όρους από τον επόμενο Απρίλιο.

Με πληροφορίες από BBC