Η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής την Ημέρα Μνήμης των 353.000 θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων και του ξεριζωμού του Ποντιακού Ελληνισμού από τις πατρογονικές εστίες.

Ο προεδρεύων της συνεδρίασης Πάρις Κουκουλόπουλος, σημείωσε την ανάγκη αποκατάστασης της αλήθειας μέσω της καθολικής διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας από τη διεθνή κοινότητα και την Τουρκία, υπενθυμίζοντας πως ούτε το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο δεν έχει προχωρήσει στην αναγνώρισή της.

«Κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ στους 350.000 ήρωες και ηρωίδες του Ποντιακό Ελληνισμό. Επρόκειτο για ένα προμελετημένο σχέδιο που ξερίζωσε από τις πατρογονικές εστίες έναν πανάρχαιο λαό», σημείωσε χαρακτηριστικά.