Ο Μιχάλης Μαυρόπουλος έχει διαγράψει πολυετή πορεία σε μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, όπως οι UPS, TUI και Hilton.

Τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) αναλαμβάνει ο Μιχάλης Μαυρόπουλος, όπως ανακοίνωσε το Υπερταμείο/Growthfund, ενισχύοντας τη διοικητική ομάδα του οργανισμού με ένα στέλεχος που διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στους τομείς των μεταφορών και logistics, του τουρισμού και της τεχνολογίας.

Ο Μιχάλης Μαυρόπουλος έχει διαγράψει πολυετή πορεία σε μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, όπως οι UPS, TUI και Hilton, έχοντας αναλάβει ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην επαγγελματική του διαδρομή έχει διαχειριστεί σύνθετους οργανισμούς και έχει συμβάλει σε σημαντικούς επιχειρησιακούς μετασχηματισμούς, επιτυγχάνοντας ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα.

Προέρχεται από το Liknoss Group, έναν από τους σημαντικότερους ομίλους travel technology στη Μεσόγειο, όπου κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και ηγήθηκε του στρατηγικού μετασχηματισμού της εταιρείας. Προηγουμένως είχε διατελέσει Regional Director East Mediterranean στην TUI Destination Experiences, με ευθύνη για δραστηριότητες σε 15 χώρες και περισσότερους από 3.500 εργαζομένους. Παράλληλα υπήρξε Managing Director της TUI Hellas, οδηγώντας την εταιρεία σε επιχειρησιακή ανάκαμψη και ισχυρή ανάπτυξη.

Σημαντική ήταν και η πορεία του στην UPS, όπου κατείχε διαδοχικά θέσεις αυξημένης ευθύνης, φτάνοντας στη θέση του Managing Director για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Στο πλαίσιο αυτό είχε την ευθύνη για δραστηριότητες σε πολλές χώρες, συμβάλλοντας στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της διεθνούς του καριέρας στην UPS εργάστηκε επίσης στη Σαουδική Αραβία, το Βέλγιο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι κάτοχος MBA από το University of Louisville στις ΗΠΑ και έχει παρακολουθήσει το πρόγραμμα Global High Performance Leadership του IMD στη Λωζάνη.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, καλωσόρισε τον νέο επικεφαλής των ΕΛΤΑ, επισημαίνοντας ότι η διεθνής εμπειρία του στη διοίκηση μεγάλων οργανισμών και η ισχυρή παρουσία του στον κλάδο των μεταφορών και της εξυπηρέτησης πελατών αποτελούν σημαντικά εφόδια για την επόμενη ημέρα του οργανισμού. Παράλληλα ευχαρίστησε τον Μάριο Τέμπο για τη συμβολή του κατά τη μεταβατική περίοδο, στη διάρκεια της οποίας άσκησε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο Μιχάλης Μαυρόπουλος αναλαμβάνει επισήμως τα καθήκοντά του στις 19 Μαρτίου 2026. Ο Μάριος Τέμπος θα συνεχίσει να υπηρετεί τα ΕΛΤΑ από τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, συμβάλλοντας με την εμπειρία του στο έργο και την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.