Η Γαλλία «ξύπνησε» στο δεύτερο ημίχρονο και ξεκίνησε με το «δεξί» στο Μουντιάλ 2026.

Σε μία αναμέτρηση από την οποία το ποδοσφαιρικό κοινό κρατάει μόνο το δεύτερο ημίχρονο, η Γαλλία επικράτησε με σκορ 3-1 της Σενεγάλης για το παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία του 9ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Το πρώτο ημίχρονο άνηκε καθαρά στους Πρωταθλητές Αφρικής. Οι Σενεγαλέζοι απείλησαν την εστία του Μενιάν, έχοντας δύο μεγάλες ευκαιρίες για να πάρουν κεφάλι στο σκορ.

Στο 45+6' ο Ισμαϊλα Σαρ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, όμως το σουτ πήγε αρκετά μέτρα πάνω από την γαλλική εστία. Απογοητευτικό πρώτο ημίχρονο για τους «τρικολόρ», οι οποίοι ήταν άφαντοι.

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Η Γαλλία άφησε πίσω της το κάκιστο πρώτο ημίχρονο και δημιούργησε τις ευκαιρίες της στην εστία του Μεντί. Στο 66ο λεπτό ήρθε το πολυπόθητο γκολ, με τον Ολίσε να μοιράζει την μπάλα στον Εμπαπέ και εκείνος με τη σειρά του να κάνει το 1-0 με ωραίο τελείωμα.

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Η Σενεγάλη απάντησε άμεσα με εκπληκτικό σουτ του Νίκολας Τζάκσον, ωστόσο ο επιθετικός της Μπάγερν ήταν σε θέση οφσάιντ.

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Στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης τη θέση του Ουσμάν Ντεμπελέ πήρε ο Μπαρκολά, ο οποίος στο 82' έκανε το 2-0 για τους Γάλλους. Ο εξτρέμ της Παρί έφυγε στο τετ-α-τετ και «έσκαψε» τη μπάλα πάνω από τον Μεντί.

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Η Σενεγάλη μείωσε σε 2-1 στο 90+5 με δυνατό σουτ του Εμπαγιέ, ωστόσο στην ακριβώς επόμενη φάση ο Εμπαπέ διαμόρφωσε το τελικό 3-1 με γκολ «ποίημα»

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Για την επόμενη αγωνιστική η Γαλλία αντιμετωπίζει το Ιράκ (23/06), ενώ η Σενεγάλη κοντράρεται με τη Νορβηγία την ίδια ημερομηνία.