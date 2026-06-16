Η «ιστορία» του Ρονάλντο με τις ΗΠΑ ξεκινά στο Λας Βέγκας το καλοκαίρι του 2009.

Πάνω από μία δεκαετία έχει περάσει από την ημέρα που ο Κριστιάνο Ρονάλντο έπαιξε για τελευταία φορά αγώνα σε αμερικανικό έδαφος.

Αυτό όμως θα αλλάξει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στην πρώτη αναμέτρηση της Πορτογαλίας απέναντι στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για το Μουντιάλ 2026.

Ο 41χρονος Κριστιάνο Ρονάλντο είναι αναμφισβήτητα ο πιο διάσημος παίκτης σε ολόκληρο τον πλανήτη και πιθανότητα αυτό θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Από την άλλη το Μουντιάλ του 2030 διοργανώνεται από κοινού σε Ισπανία, Μαρόκο και Πορτογαλία και ίσως αυτό τον δελεάσει να συμμετάσχει - Ρονάλντο είναι αυτός ποτέ δεν ξέρεις.

Επιστρέφοντας στις ΗΠΑ, - ναι - ο Ρονάλντο παρά τον παγκόσμιο αντίκτυπο που έχει και την εμπορική του επιρροή, δεν έχει παίξει σε γήπεδο των ΗΠΑ από τις 2 Αυγούστου του 2014, δηλαδή 4.337 μέρες μέχρι τώρα. Δεν έχει παίξει ούτε με την εθνική Πορτογαλίας, ούτε με τη Γιουβέντους, ούτε με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ούτε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ούτε με την τωρινή του ομάδα, Αλ Νασρ.

Η Πορτογαλία βέβαια είχε νικήσει τις ΗΠΑ σε φιλικό στο Στάδιο της Ατλάντα τον περασμένο Μάρτιο, αλλά ο Ρονάλντο δεν ήταν εκεί.

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Η μόνη φορά που ο Ρονάλντο επισκέφθηκε τις ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία ήταν για το δείπνο στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Νοέμβριο. Το Athletic εξηγεί τις περίπλοκες σχέσεις του Ρονάλντο με τις ΗΠΑ και γιατί δεν απολαμβάνει πάντα τα αμερικανικά πρωτοσέλιδα που τον απασχολούν.

Πότε έπαιξε τελευταία φορά ο Κριστιάνο Ρονάλντο στις ΗΠΑ

Στη διασυλλογική διοργάνωση του International Champions Cup στις 2 Αυγούστου 2014, η Ρεάλ Μαδρίτης του Ρονάλντο έχασε με 3-1 από την πρώην ομάδα του, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Ρονάλντο ξεκίνησε στον πάγκο, αλλά μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο αγώνας διεξήχθη μπροστά σε ένα ρεκόρ πλήθους 109.318 οπαδών στο Michigan Stadium, το οποίο παραμένει ο μεγαλύτερος αριθμός προσέλευσης σε έναν μόνο αγώνα στις ΗΠΑ.

Πρόσφατα όμως, ο Ρονάλντο παραβρέθηκε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στον Λευκό Οίκο, μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Σαουδάραβα Πρίγκιπα Διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, σε ένα δείπνο τον Νοέμβριο. «Ο γιος μου είναι μεγάλος θαυμαστής του Ρονάλντο. Και ο Μπάρον τον γνώρισε, και νομίζω ότι σέβεται τον πατέρα του λίγο περισσότερο τώρα, μόνο και μόνο που σε σύστησα» είπε στο δείπνο ο Τραμπ και τον ευχαρίστησε που παραβρέθηκε.

Πώς ξεκίνησε η ιστορία με τον Ρονάλντο και τις ΗΠΑ;

Το καλοκαίρι του 2009 ο Κριστιάνο Ρονάλντο ταξίδεψε με τον γαμπρό και τον ανιψιό του στο Λας Βέγκας, μόλις λίγες εβδομάδες πριν την μεταγραφή του από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Έμειναν σε μία σουίτα στο ξενοδοχείο Palms Place και το απόγευμα της 12ης Ιουνίου ο τότε24χρονος Ρονάλντο συνάντησε στο κλαμπ Rain, την πρώην δασκάλα Kathryn Mayorga. Εκείνη ήταν 25 ετών και μοντέλο. Ο Ρονάλντο κάλεσε την Kathryn και μία φίλη της στη σουίτα του στο ξενοδοχείο. Εκείνη αργότερα ισχυρίστηκε ότι ο Πορτογάλος άσος τη βίασε. Εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες εναντίον του.

Όταν πήγε για πρώτη φορά στο Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λας Βέγκας για να υποβάλει καταγγελία την επόμενη μέρα, η Mayorga αποφάσισε να μην κατονομάσει τον Ρονάλντο ή την τοποθεσία του φερόμενου βιασμού. Τον Ιανουάριο του 2010, κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τους δικηγόρους του Ρονάλντο, εκείνος δεν ήταν παρών στη διαμεσολάβηση και εκείνη έλαβε 375.000 δολάρια σε αντάλλαγμα για τη συμφωνία της να μην δημοσιοποιήσει ποτέ τις κατηγορίες και να μην θεωρηθεί ο συμβιβασμός ως παραδοχή ενοχής.

Τι συνέβη στη συνέχεια

Το 2017, η Mayorga προσέλαβε μία νέα δικηγορική ομάδα και δημοσιοποίησε την καταγγελία περί βιασμού, αναγκάζοντας την αστυνομία του Λας Βέγκας να ανοίξει ξανά την υπόθεση. Τον Ιανουάριο εξέδωσε ένταλμα για λήψη δείγματος DNA από τον Ρονάλντο.

Η δική του νομική ομάδα το χαρακτήρισαν «πολύ συγκεκριμένο αίτημα» και έξι μήνες αργότερα αποφασίστηκε πως δεν θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση. Η αντίθετη πλευρά, συνέχισε να κυνηγά τον Ρονάλντο ζητώντας αποζημιώσεις και εκείνος επέμεινε να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του.

Τον Οκτώβριο του 2018 σε ανάρτησή του στο Χ έγραψε πως «αρνούμαι κατηγορηματικά τις κατηγορίες εναντίον μου. Ο βιασμός είναι ένα αποτρόπαιο έγκλημα που αντιβαίνει σε όλα όσα είμαι και πιστεύω. Όσο κι αν επιθυμώ να καθαρίσω το όνομά μου, αρνούμαι να τροφοδοτήσω το θέαμα των μέσων ενημέρωσης που δημιουργείται από ανθρώπους που επιδιώκουν να προωθήσουν τον εαυτό τους εις βάρος μου».

Οι τελευταίες εξελίξεις

Η αστική υπόθεση δεν είναι πλέον ενεργή, καθώς Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ την απέρριψε οριστικά τον Ιούνιο του 2022, με την Περιφερειακή Δικαστή των ΗΠΑ, Τζένιφερ Ντόρσεϊ, να λέει ότι ο δικηγόρος της Mayorga, είχε βλάψει τον Ρονάλντο ενεργώντας «κακή τη πίστει» και χρησιμοποιώντας «κλεμμένα» εμπιστευτικά έγγραφα. Στη συνέχεια, ομοσπονδιακό εφετείο απέρριψε την έφεση της Mayorga και ο δικηγόρος της διατάχθηκε να καταβάλει στον Ρονάλντο περισσότερα από 330.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα.

Πλέον ο Ρονάλντο δικαιούται να αγωνιστεί μόνο στον εναρκτήριο αγώνα της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ καθώς η πειθαρχική επιτροπή της FIFA επέλεξε να αναστείλει τους δύο τελευταίους αγώνες της τριών αγώνων τιμωρίας του, μετά την αποβολή του στον προτελευταίο αγώνα της Πορτογαλίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Ιρλανδίας.

Ο Ρονάλντο αποβλήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2025, για αντιαθλητικό χτύπημα στον αμυντικό Ντάρα Ο'Σέα. Αρχικά του δόθηκε κίτρινη κάρτα, αλλά αυτή αναβαθμίστηκε σε κόκκινη όταν ο βοηθός VAR ζήτησε επανεξέταση, πράγμα που σήμαινε ότι ο Ρονάλντο κινδύνευε να χάσει τον εναρκτήριο αγώνα της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ 2026 λόγω τιμωρίας.

Η FIFA του επέβαλε ποινή αποκλεισμού τριών αγωνιστικών για αντιαθλητική συμπεριφορά, αλλά οι δύο αγωνιστικές ανεστάλησαν «υπό μονοετή δοκιμαστική περίοδο». Έτσι, εξέτισε ποινή μίας αγωνιστικής και θα συμμετέχει κανονικά στην πρεμιέρα του Μουντιάλ αφού έμεινε εκτός από το παιχνίδι με την Αρμενία. Η FIFA αποφάσισε να μην προχωρήσει σε περαιτέρω τιμωρία και ο Ρονάλντο τελείωσε (με την τιμωρία) που εξέτισε στα προκριματικά και είναι διαθέσιμος σε όλα τα παιχνίδια της Πορτογαλίας στη φάση των ομίλων. Έτσι, το σκηνικό είναι έτοιμο για να παίξει ξανά ο Ρονάλντο σε αμερικανικό έδαφος στο NRG Stadium του Χιούστον στις 17 Ιουνίου απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 8 μ.μ. (ώρα Ελλάδας).

Το πρόγραμμα της Πορτογαλίας

17 Ιουνίου: Πορτογαλία - Κονγκό, Χιούστον (8 μ.μ. ώρα Ελλάδας)

23 Ιουνίου: Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν, Χιούστον (8 μ.μ. ώρα Ελλάδας)

28 Ιουνίου: Κολομβία - Πορτογαλίας, Μαϊάμι (2.30 π.μ. ώρα Ελλάδας)

Η Πορτογαλία έχει 96% πιθανότητες να προκριθεί στους 32 του Μουντιάλ του 2026 σύμφωνα με τα προγνωστικά.





