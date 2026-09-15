«New Season, Unlocked!».

Η BOX NOW, η καινοτόμος εταιρεία ταχυμεταφορών, είναι έτοιμη να κάνει… unlock τη νέα σχολική χρονιά με εκπλήξεις στα lockers και έναν μεγάλο διαγωνισμό με laptop, iPad και Xiaomi tablets

Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας των νέων ξεκινημάτων. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέα projects, επιστροφή στη σχολή, στο γραφείο, στην καθημερινότητα. Και φέτος, η BOX NOW προσθέτει σε όλα αυτά και κάτι ακόμη: την ευκαιρία για ένα απρόσμενο unlock!

Από τις 7 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, η BOX NOW υποδέχεται τη νέα σεζόν με το «New Season, Unlocked!», μια μεγάλη ενέργεια που συνδυάζει 500 δώρα-έκπληξη μέσα σε lockers με ένα Back to School Giveaway, χαρίζοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να κερδίσουν 5 tech δώρα.

Κάθε παραλαβή δέματος από αγαπημένο e-shop μέσω BOX NOW, αλλά και κάθε αποστολή δέματος, μπορεί να γίνει η αφορμή για ένα ακόμη μεγαλύτερο unlock. Οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής και διεκδικούν:

1 laptop

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1 iPad

3 Xiaomi tablets

Και το παιχνίδι δεν σταματά στον διαγωνισμό. 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν μια επιπλέον έκπληξη, καθώς οι τυχεροί που θα παραλάβουν το δέμα τους από μία από τις συγκεκριμένες θυρίδες θα βρουν μαζί και ένα δώρο.

Γιατί ένα locker δεν είναι πλέον απλώς το σημείο όπου περιμένεις το δέμα σου. Μπορεί να είναι το σημείο όπου ξεκινά κάτι καινούργιο. Ένα laptop για το επόμενο project, ένα tablet για τη σχολή, ένα upgrade για την καθημερινότητα ή απλώς μια μικρή, ευχάριστη έκπληξη μέσα σε μια γεμάτη μέρα.

Με το «New Season, Unlocked!», η BOX NOW μετατρέπει λοιπόν κάθε παραλαβή και κάθε αποστολή σε μια μικρή ευκαιρία: να ανοίξεις ένα locker και να μην ξέρεις τι σε περιμένει.

Γιατί κάποιες φορές, το καλύτερο μέρος μιας νέας αρχής είναι η έκπληξη που δεν περίμενες.

New Season, Unlocked!

Με BOX NOW.