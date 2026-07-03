Η Audi ανοίγει νέο κεφάλαιο στην ιστορία της παρουσιάζοντας το Nuvolari, ένα υβριδικό supercar 1.001 ίππων που συνδυάζει τεχνολογία Formula 1, κορυφαίες επιδόσεις και περιορισμένη παραγωγή.

Η Audi κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον των αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων, παρουσιάζοντας το Nuvolari, το πρώτο supercar παραγωγής της με υβριδικό σύστημα κίνησης υψηλών επιδόσεων. Πρόκειται για ένα μοντέλο που δεν φιλοδοξεί απλώς να αποτελέσει τη νέα ναυαρχίδα της γερμανικής εταιρείας, αλλά να αναδείξει το επίπεδο τεχνολογίας που θα χαρακτηρίζει τα κορυφαία μοντέλα της τα επόμενα χρόνια. Με συνδυαστική ισχύ 1.001 ίππων, τελική ταχύτητα που ξεπερνά τα 350 χλμ./ώρα και παραγωγή περιορισμένη στις μόλις 499 μονάδες, το Nuvolari φιλοδοξεί να καταγράψει το όνομά του ως το ταχύτερο και ισχυρότερο Audi παραγωγής που κατασκευάστηκε ποτέ.

Η Formula 1 περνά στην παραγωγή

Το νέο supercar αξιοποιεί πλήθος τεχνολογιών που προέρχονται από τον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η καρδιά του αποτελείται από έναν V8 κινητήρα 4,0 λίτρων με διπλή υπερτροφοδότηση, ο οποίος αποδίδει 800 ίππους, ενώ συνεργάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής. Η συνολική ισχύς αγγίζει τους 1.001 ίππους, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,6 δευτερόλεπτα, ενώ τα 200 χλμ./ώρα έρχονται σε μόλις 6,8 δευτερόλεπτα.

Η υβριδική διάταξη δεν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη μέγιστη ισχύ. Οι ηλεκτροκινητήρες συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση της πρόσφυσης, της κατανομής της ροπής και της ανάκτησης ενέργειας, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης που λειτουργεί προληπτικά, προσαρμοζόμενο συνεχώς στις συνθήκες του δρόμου.

Νέα γενιά τετρακίνησης

Στο Nuvolari κάνει την εμφάνισή του το νέο σύστημα quattro predictive ride, το οποίο χρησιμοποιεί δεδομένα από αισθητήρες για να προβλέπει πιθανή απώλεια πρόσφυσης πριν αυτή συμβεί. Το σύστημα αναλύει συνεχώς τη γωνία του τιμονιού, την επιτάχυνση, τις κινήσεις του αμαξώματος και το διαθέσιμο επίπεδο πρόσφυσης, επεμβαίνοντας σε πραγματικό χρόνο μέσω της κατανομής ροπής, των φρένων αλλά και της ενεργής αεροδυναμικής.

Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερα διαφορετικά προγράμματα λειτουργίας, που καλύπτουν από αμιγώς ηλεκτρική κίνηση μέχρι μέγιστη απόδοση για χρήση στην πίστα, ενώ υπάρχει και ειδικό Track Mode που επιτρέπει λεπτομερή ρύθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων ανάλογα με τις συνθήκες πρόσφυσης.

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Ελαφριά κατασκευή και ενεργή αεροδυναμική

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη μείωση του βάρους. Για πρώτη φορά σε μοντέλο παραγωγής της Audi, η γνωστή αρχιτεκτονική Audi Space Frame συνδυάζεται με εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων στα εξωτερικά πάνελ του αμαξώματος. Η κατασκευή βασίζεται σε τεχνογνωσία που προέρχεται από τα αγωνιστικά προγράμματα της εταιρείας, προσφέροντας αυξημένη ακαμψία χωρίς συμβιβασμούς στο συνολικό βάρος. Το ίδιο αγωνιστικό υπόβαθρο συναντάται και στην ενεργή αεροδυναμική. Η αναδιπλούμενη πίσω πτέρυγα μεταβάλλει αυτόματα τη θέση της ανάλογα με την ταχύτητα και τις απαιτήσεις οδήγησης, ενώ διαθέτει ακόμη και σύστημα Drag Reduction System (DRS), αντίστοιχο με εκείνο που χρησιμοποιείται στη Formula 1. Σε συνθήκες μέγιστης απόδοσης, το αεροδυναμικό πακέτο μπορεί να παράγει περισσότερα από 400 κιλά κάθετης δύναμης, ενισχύοντας σημαντικά τη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες.

Φρένα και τεχνολογία εμπνευσμένα από τους αγώνες

Το σύστημα πέδησης αποτελεί επίσης ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του Nuvolari. Το brake-by-wire συνεργάζεται με το σύστημα ανάκτησης ενέργειας, ενώ οι νέοι κεραμικοί δίσκοι Audi Ceramic Pro χρησιμοποιούν τεχνολογία που προέρχεται άμεσα από τη Formula 1. Σύμφωνα με την εταιρεία, το σύστημα μπορεί να διαχειριστεί θερμικά φορτία αντίστοιχα με εκείνα ενός σύγχρονου μονοθεσίου, διατηρώντας σταθερή απόδοση ακόμη και σε παρατεταμένη χρήση στην πίστα. Παράλληλα, η ανάκτηση ενέργειας πραγματοποιείται σχεδόν σε όλες τις φάσεις οδήγησης, συμβάλλοντας τόσο στη βελτίωση της απόδοσης όσο και στη διαχείριση της διαθέσιμης ηλεκτρικής ισχύος.

Οδηγοκεντρικό εσωτερικό

Στο εσωτερικό, η Audi ακολουθεί μια απόλυτα οδηγοκεντρική φιλοσοφία. Η διάταξη των χειριστηρίων περιορίζει στο ελάχιστο τους περισπασμούς, ενώ οι ψηφιακές οθόνες συνδυάζονται με φυσικούς διακόπτες για τις βασικές λειτουργίες. Τα ελαφριά καθίσματα με ανθρακονημάτινη δομή προσφέρουν αυξημένη πλευρική στήριξη, ενώ ο σχεδιασμός της καμπίνας αντλεί έμπνευση από τα ιστορικά αγωνιστικά Auto Union της δεκαετίας του 1930.

Το όνομα Nuvolari δεν επιλέχθηκε τυχαία. Αποτελεί φόρο τιμής στον θρυλικό Ιταλό οδηγό αγώνων Tazio Nuvolari, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, συμβολίζοντας την απόλυτη προσήλωση στις επιδόσεις και την τεχνολογική εξέλιξη.

Η παραγωγή του Audi Nuvolari θα περιοριστεί στις 499 μονάδες παγκοσμίως, ενώ οι πρώτες παραδόσεις στους πελάτες προγραμματίζονται για το πρώτο εξάμηνο του 2027. Με αυτό το μοντέλο, η Audi επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της στην κορυφή της αγοράς των supercars, συνδυάζοντας ηλεκτροκίνηση, υβριδική τεχνολογία και αγωνιστική τεχνογνωσία σε ένα αυτοκίνητο που φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο τεχνολογικό σημείο αναφοράς της μάρκας.