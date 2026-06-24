Με επιτόκιο 3,9%, μηνιαία δόση από 299 ευρώ, όφελος εξοπλισμού έως 3.300 ευρώ μέσω του πακέτου Premium και εγγύηση έως 10 χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα μέσω του προγράμματος Audi Platinum, το νέο Q3 αποκτά μεγαλύτερη αξία για τους υποψήφιους αγοραστές.

Με επιτόκιο 3,9%, πακέτο Premium και εγγύηση έως 10 χρόνια, η πρόταση της γερμανικής εταιρίας έρχεται πιο κοντά στα ελληνικά δεδομένα. Τι είδαμε στο δρόμο;

Εμπορική ενίσχυση του νέου Audi Q3

Η Audi ενισχύει την εμπορική πρόταση του νέου Q3 στην ελληνική αγορά, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο προνομίων που συνδυάζει προνομιακή χρηματοδότηση, αναβαθμισμένο εξοπλισμό και μακροχρόνια κάλυψη, καθιστώντας την απόκτηση του πιο ελκυστική.

Με επιτόκιο 3,9%, μηνιαία δόση από 299 ευρώ, όφελος εξοπλισμού έως 3.300 ευρώ μέσω του πακέτου Premium και εγγύηση έως 10 χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα μέσω του προγράμματος Audi Platinum, το νέο Q3 αποκτά μεγαλύτερη αξία για τους υποψήφιους αγοραστές.

Η νέα εμπορική πρόταση της Audi έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του μοντέλου, προσφέροντας ένα πακέτο που καλύπτει τόσο τις ανάγκες χρηματοδότησης όσο και την επιθυμία για πλουσιότερο εξοπλισμό και μεγαλύτερη σιγουριά σε βάθος χρόνου.

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Πακέτα εξοπλισμού Premium και Premium Plus

Κεντρικό στοιχείο της προσφοράς αποτελεί το πακέτο Premium, το οποίο προσθέτει εξοπλισμό άνεσης, τεχνολογίας και αισθητικής με συνολικό όφελος που φτάνει τα 3.300 ευρώ. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται μεταλλικό χρώμα αμαξώματος και ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ενώ το πακέτο Climate Control Plus προσθέτει αυτόματο κλιματισμό τριών ζωνών και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα.

Παράλληλα, το πακέτο Premium Plus αναβαθμίζει την ατμόσφαιρα της καμπίνας με sport καθίσματα σε μαύρη υφασμάτινη επένδυση, σύστημα Ambient Lighting Plus με δυνατότητα εξατομίκευσης του φωτισμού και διακοσμητικά στοιχεία αλουμινίου Cross-Brushed matt, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο ποιοτικό και σύγχρονο περιβάλλον για οδηγό και επιβάτες.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα Q3 Credit

Την ίδια στιγμή, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Q3 Credit της Audi Financial Services δίνει τη δυνατότητα απόκτησης του μοντέλου με προκαταβολή από 30%, επιτόκιο 3,9% και μηνιαία δόση από 299 ευρώ, ενώ περιλαμβάνει ασφάλιση του οχήματος για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 48 μηνών και προσφέρει αυξημένη ευελιξία στο τέλος της σύμβασης, καθώς ο πελάτης μπορεί είτε να διατηρήσει το αυτοκίνητο είτε να το επιστρέψει αξιοποιώντας την εξασφαλισμένη αξία επαναγοράς. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται το οικονομικό ρίσκο και διατηρείται η δυνατότητα μετάβασης σε ένα νέο μοντέλο της Audi στο μέλλον.

Εγγύηση Audi Platinum και αίσθηση ασφάλειας

Για όσους επιλέξουν να κρατήσουν το νέο Q3 και μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης, το πρόγραμμα Audi Platinum προσφέρει κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χιλιόμετρα, ενισχύοντας σημαντικά το αίσθημα ασφάλειας και αξιοπιστίας που συνοδεύει την κατοχή ενός premium μοντέλου.

Το Q3 καταφέρνει να κερδίζει το οπτικό στοίχημα, δηλώνοντας την ταυτότητά του μέσα από μια εικόνα που δείχνει φρέσκια και σύγχρονη. Δίνει την αίσθηση της compact premium πρότασης, του σχεδιαστικού χαρίσματος που την διατηρεί επίκαιρη μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στο εσωτερικό, οι ευχάριστοι συνδυασμοί ποιοτικών υλικών, που σε μεγάλο ποσοστό αποτελούν προϊόν ανακύκλωσης, το αψεγάδιαστο φινίρισμα, ο φροντισμένος ατμοσφαιρικός φωτισμός, αποτελούν βασικά συστατικά μιας υλοποίησης που δικαιολογεί απόλυτα τον χαρακτηρισμό premium και δίνει μια εν γένει πιο πολυτελή αύρα σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο.

Ως ιδανικό συμπλήρωμα σε αυτό, έρχεται η τεχνολογική πληθωρικότητα του Virtual Cockpit με τον πίνακα οργάνων 11,9” (η ορθογώνια διάταξη είναι κάπως περίεργη σε μια επιφάνεια με σχεδόν διπλάσια έκταση και η απεικόνιση θα μπορούσε να είναι πιο πλούσια) και την οθόνη αφής 12,8” για το σύστημα πολυμέσων. Θέμα ευρυχωρίας δεν τίθεται, οπότε εδώ θα βολευτούν άνετα τέσσερα άτομα με τις αποσκευές τους.

Το Q3 έχει αποκτήσει ένα πιο αιχμηρό οδηγικό προφίλ. Διαθέτει ακριβές τιμόνι, ένα μπροστινό που θυμίζει καλοστημένο hatch και ένα ζύγισμα που ενθουσιάζει, ακόμη κι όταν οι συνθήκες απέχουν αρκετά από το ιδανικό. Αυτό το στοιχείο πάντως, δεν παρεκτρέπει το Q3 από τον προσανατολισμό που είχε πάντα, την ισορροπία.

Ο 1.5 TFSI βενζίνης με τεχνολογία απενεργοποίησης κυλίνδρων (Cylinder on Demand) και 48V ήπια υβριδικό σύστημα, συνεργάζεται με αυτόματο 7άρι κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και αποδίδει 150 ίππους και 250 Nm ροπής. Στην πράξη, κάθε λειτουργική παράμετρος αποδεικνύεται σαφώς αναβαθμισμένη σε σχέση με πριν.

Η ηλεκτρική παρέμβαση του υβριδικού συστήματος έχει διευρυνθεί, βελτιώνοντας εμφανώς την απόκριση και τη ζωντάνια του κινητήρα πολύ χαμηλά αλλά και αυξάνοντας τα σενάρια απενεργοποίησης του κινητήρα σε συνθήκες χαμηλού φορτίου (μέση κατανάλωση καυσίμου γύρω στα 8 lt/100 km).

Ολοκληρωμένο, premium, έξυπνα στοχευμένο, με βαρύγδουπο έμβλημα και μεγάλη πλέον εγγύηση, το Audi Q3 δύναται να θέσει αναχώματα στην κινέζικη λαίλαπα που μοιάζει να ισοπεδώνει τα πάντα στο διάβα της. Οι τιμές του νέου Audi Q3 ξεκινούν από τα 41.980 ευρώ.