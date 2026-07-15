Μόλις 750 αυτοκίνητα θα κατασκευαστούν παγκοσμίως – δύο μοναδικά αυτοκίνητα έρχονται στην Ελλάδα από την Kosmocar.

Η Audi γιορτάζει την 50ή επέτειο του θρυλικού πεντακύλινδρου κινητήρα παρουσιάζοντας ένα αποκλειστικό μοντέλο ειδικής έκδοσης: το Audi RS 3 Competition Limited. Πρόκειται για μια συλλεκτική δημιουργία της Audi Sport, η οποία αποτίει φόρο τιμής σε μια μηχανολογική παράδοση που ξεκίνησε το 1976 με τη δεύτερη γενιά του Audi 100 και συνεχίζει μέχρι σήμερα να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της αγωνιστικής και σπορ ταυτότητας της μάρκας.

Περιορισμένη παραγωγή 750 μονάδων και δύο συλλεκτικά μοντέλα στην Ελλάδα

Με παραγωγή περιορισμένη σε μόλις 750 αυτοκίνητα παγκοσμίως, το Audi RS 3 Competition Limited συμπυκνώνει πέντε δεκαετίες τεχνολογίας, επιδόσεων και οδηγικής συγκίνησης. Η αποκλειστικότητα της έκδοσης, ο εμβληματικός 2.5 TFSI πεντακύλινδρος κινητήρας, η ειδικά εξελιγμένη οδηγική συμπεριφορά, τα carbon στοιχεία του αμαξώματος και το μοναδικό εσωτερικό σε χρυσό Neodymium και λευκό Ginger συνθέτουν μια από τις πιο ιδιαίτερες εκφράσεις του RS χαρακτήρα.

Η Kosmocar εξασφάλισε για την ελληνική αγορά δύο από αυτά τα συλλεκτικά αυτοκίνητα: ένα RS 3 Sportback Competition Limited με αρίθμηση #285, σε χρώμα Audi Exclusive πράσινο Malachite, και ένα RS 3 Sport Sedan Competition Limited με αρίθμηση #286, σε χρώμα Audi Exclusive λευκό Glacier matt.

Η εξωτερική σχεδίαση του Audi RS 3 Competition Limited υπογραμμίζει με σαφήνεια τον δυναμικό του χαρακτήρα. Η εντυπωσιακή μάσκα Singleframe, οι μεγάλες εισαγωγές αέρα και το χαρακτηριστικό κάτω μέρος του εμπρός προφυλακτήρα συνθέτουν μια εικόνα απόλυτης σπορ έντασης. Τα πρόσθετα carbon στοιχεία στο εμπρός μέρος, τα canards και το split front lip τονίζουν οπτικά το πλάτος του αυτοκινήτου και ενισχύουν την αεροδυναμική του παρουσία.

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Οι επιβλητικές ζάντες 19 ιντσών σε σχέδιο δέκα ακτίνων Cross, σε χρώμα χρυσό Neodymium matt, γεμίζουν δυναμικά τους θόλους και ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη συλλεκτική ταυτότητα του μοντέλου. Τα καλύμματα των καθρεφτών, τα πλαϊνά μαρσπιέ, η πίσω αεροτομή και οι διακοσμητικές λεπτομέρειες πάνω από τον μεγάλο λειτουργικό διαχύτη είναι σε carbon matt, ολοκληρώνοντας την εικόνα ενός RS 3 με ξεκάθαρα αγωνιστική αισθητική.

Φωτιστικά στοιχεία εμπνευσμένα από τον πεντακύλινδρο κινητήρα

Μοναδικό στοιχείο της έκδοσης Competition Limited είναι και οι σκουρόχρωμοι προβολείς Matrix LED. Κατά το κλείδωμα ή το ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου, τα επιμέρους φωτιστικά τμήματα ενεργοποιούνται διαδοχικά με τη σειρά 1-2-4-5-3. Η συγκεκριμένη ακολουθία παραπέμπει στη σειρά ανάφλεξης των κυλίνδρων του πεντακύλινδρου κινητήρα, μεταφέροντας ένα καθαρά μηχανολογικό χαρακτηριστικό σε ένα ιδιαίτερο φωτιστικό μοτίβο.

Εσωτερικό με μοναδική αισθητική και συλλεκτικές λεπτομέρειες

Η αίσθηση αποκλειστικότητας συνεχίζεται και στο εσωτερικό. Τα RS Bucket καθίσματα διαθέτουν επένδυση σε χρυσό Neodymium και λευκό Ginger, ενώ ο φωτισμός των θυρών προβάλλει την επιγραφή «RS 3 Competition Limited». Η ίδια ένδειξη εμφανίζεται στα μαύρα πατάκια, στο κάλυμμα κάτω από τα προσκέφαλα και στο δάπεδο του χώρου αποσκευών.

Στην κεντρική κονσόλα, μπροστά από τον επιλογέα ταχυτήτων, η μοναδική αρίθμηση σε matt υφή υπενθυμίζει τον εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό παραγωγής του μοντέλου. Παράλληλα, οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν την ίδια προσεγμένη σχεδιαστική προσέγγιση, με κεντρικά τμήματα καθισμάτων και υποβραχιόνια επενδεδυμένα σε Dinamica σε χρυσό Neodymium και λευκές Ginger ραφές αντίθεσης. Οι ματ carbon πλάτες των εμπρός καθισμάτων λειτουργούν ως ακόμη μία οπτική υπογραφή του σπορ χαρακτήρα της έκδοσης.

Στην καρδιά του Audi RS 3 Competition Limited βρίσκεται ο εν σειρά πεντακύλινδρος κινητήρας 2,5 λίτρων TFSI, απόδοσης 400 hp και 500 Nm ροπής. Ως ο μοναδικός κινητήρας αυτού του είδους στην κατηγορία του, προσφέρει στο RS 3 μια ξεχωριστή θέση στην αγορά των compact performance μοντέλων. Το Audi RS 3 Competition Limited επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 290 km/h.

Ο χαρακτηριστικός ήχος του πεντακύλινδρου μοτέρ

Εξίσου χαρακτηριστικός είναι και ο ήχος του υπερτροφοδοτούμενου πεντακύλινδρου κινητήρα. Η ιδιαίτερη σειρά ανάφλεξης 1-2-4-5-3 δημιουργεί έναν βαθύ, γεμάτο και άμεσα αναγνωρίσιμο ήχο, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας των σπορ μοντέλων Audi με πεντακύλινδρο κινητήρα. Χάρη στον πλήρως μεταβλητό έλεγχο των βαλβίδων, το RS Sport σύστημα εξαγωγής διευρύνει ακόμη περισσότερο το ηχητικό φάσμα, ενώ η μειωμένη ηχομόνωση στο διαχωριστικό του χώρου κινητήρα επιτρέπει στον ήχο να φτάνει πιο άμεσα στην καμπίνα.

Στα προγράμματα Audi Drive Select Dynamic, RS Performance και RS Torque Rear, οι βαλβίδες του συστήματος εξαγωγής ανοίγουν νωρίτερα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ένταση και τον χαρακτήρα του ήχου σε σχέση με τα υπόλοιπα προγράμματα οδήγησης.

Πέρα από τη συλλεκτική του ταυτότητα, το Audi RS 3 Competition Limited διαφοροποιείται ουσιαστικά και σε επίπεδο οδηγικής συμπεριφοράς. Για πρώτη φορά, το Audi RS 3 διαθέτει ρυθμιζόμενη coilover ανάρτηση, ειδικά εξελιγμένη και ρυθμισμένη για τη συγκεκριμένη περιορισμένη έκδοση, σε συνδυασμό με νέο, πιο άκαμπτο πίσω σταθεροποιητή. Μαζί με το torque splitter, την τετρακίνηση quattro και τα κεραμικά φρένα, η διάταξη αυτή ενισχύει την ακρίβεια, τη σταθερότητα και την αμεσότητα του αυτοκινήτου, ιδιαίτερα στην έξοδο από γρήγορες στροφές.

Η ίδια λογική ακολουθείται και στην αεροδυναμική. Τα πρόσθετα στοιχεία στο εμπρός μέρος και η ειδική αεροτομή οροφής στην έκδοση Sportback έχουν εξελιχθεί με στόχο τη βελτίωση της αεροδυναμικής ισορροπίας, υπογραμμίζοντας ότι το RS 3 Competition Limited δεν είναι απλώς μια επετειακή έκδοση, αλλά μια πιο εστιασμένη έκφραση της RS φιλοσοφίας.

Πλήρης εξοπλισμός για καθημερινή χρήση και υψηλές επιδόσεις

Την οδηγική ταυτότητα του RS 3 Competition Limited υποστηρίζουν το αυτόματο κιβώτιο S tronic 7 σχέσεων, η τετρακίνηση quattro, το Audi drive select και το προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης, στοιχεία που ενισχύουν την ακρίβεια, την πρόσφυση και την αμεσότητα του αυτοκινήτου. Παράλληλα, ο πλούσιος βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σκουρόχρωμους προβολείς Matrix LED με Dynamic Light Assist, Audi virtual cockpit plus με επιπρόσθετη RS απεικόνιση, MMI οθόνη αφής 10,1”, Smartphone Interface, Audi Phone Box Light, Park Assist, Side Assist με rear cross traffic alert και Lane Departure Warning με Emergency Assist, αναδεικνύοντας τον διττό χαρακτήρα του μοντέλου: συλλεκτικό και ακραία σπορ, αλλά ταυτόχρονα σύγχρονο, ασφαλές και πλήρως εξοπλισμένο για καθημερινή χρήση.

Το RS 3 Sportback Competition Limited #285 διαθέτει επιπλέον RS κεραμικά δισκόφρενα εμπρός με κόκκινες γυαλιστερές δαγκάνες, στοιχείο που υπογραμμίζει ακόμη περισσότερο τον performance χαρακτήρα της συγκεκριμένης συλλεκτικής έκδοσης.

Το Audi RS 3 Competition Limited συνδυάζει την τεχνολογική ακρίβεια της Audi Sport με μια σπάνια συλλεκτική ταυτότητα. Με μόλις 750 αυτοκίνητα παγκοσμίως και δύο μοναδικές εκδόσεις να έρχονται στην Ελλάδα, αποτελεί έναν ξεχωριστό φόρο τιμής στα 50 χρόνια πεντακύλινδρων κινητήρων Audi και, ταυτόχρονα, μια από τις πιο αποκλειστικές εκφράσεις του RS χαρακτήρα.